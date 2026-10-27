Amazon lanza tres tabletas con Alexa+: precios, características y novedades

Amazon presentó una nueva familia de tabletas que integra su asistente de inteligencia artificial Alexa+ directamente en el dispositivo. La compañía lanzó tres modelos de diferentes tamaños, con precios desde US$229,99, acceso completo a Google Play Store y funciones diseñadas para combinar productividad, entretenimiento y lectura.

La nueva línea está compuesta por las Amazon Alexa Tablet 12 Pro, Amazon Alexa Tablet 11 y Amazon Alexa Tablet 8. Los equipos funcionan con Android, tienen carcasa de aluminio y permiten instalar aplicaciones como YouTube, Netflix, Gmail y Google Docs, además de los servicios de la compañía, entre ellos Prime Video, Kindle, Audible y Amazon Music.

La principal novedad está en la integración de Alexa+. El asistente puede responder preguntas, ofrecer recomendaciones y ejecutar tareas sin que el usuario tenga que abandonar la aplicación que está utilizando. También incorpora una función de inteligencia en pantalla que permite analizar el contenido visible para proporcionar respuestas relacionadas con lo que la persona está consultando.

Por ejemplo, puede revisar información de una página para ayudar a comparar rutas de senderismo o consultar las fechas de un calendario deportivo e identificar posibles conflictos con otros compromisos.

Amazon también permite mantener conversaciones continuas con Alexa mediante sesiones en directo, sin necesidad de repetir la palabra de activación entre cada pregunta.

Una tableta para trabajar y otra para llevar a todas partes

La Amazon Alexa Tablet 12 Pro es el modelo más avanzado de la familia. Cuenta con una pantalla de 12 pulgadas, resolución de 280 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador de ocho núcleos, fabricado con un proceso de 4 nanómetros, puede acompañarse de hasta 16 GB de RAM, según la configuración.

Una de sus novedades es la pantalla Nanomatte, disponible en una versión específica, que utiliza un tratamiento antirreflejos para mejorar la visibilidad en condiciones de mucha luz. El equipo también admite un lápiz óptico con sensibilidad a la presión y un teclado magnético que permite trabajar con varias ventanas abiertas simultáneamente.

Su precio inicial es de US$499,99, mientras que la versión con pantalla Nanomatte comienza en US$549,99.

La Amazon Alexa Tablet 11 apunta al consumo de contenido multimedia. Tiene una pantalla de 11 pulgadas con resolución 2.5K, tasa de refresco de 90 Hz, 8 GB de RAM y hasta 15 horas de reproducción de video. Su precio comienza en US$329,99.

Para quienes priorizan la portabilidad, la Amazon Alexa Tablet 8 incorpora una pantalla de 8,7 pulgadas y pesa 329 gramos. Tiene 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y una autonomía anunciada de hasta 14 horas de reproducción de video. Su precio inicial es de US$229,99.

Lectura sin notificaciones y controles de privacidad

La integración con Kindle incorpora una modalidad que silencia las notificaciones y reduce la luz azul mientras el usuario lee. Amazon afirma que esta experiencia puede alcanzar hasta 20 horas de lectura con una sola carga.

En materia de privacidad, las funciones de inteligencia en pantalla están desactivadas de forma predeterminada. El usuario debe habilitarlas manualmente y puede desactivarlas desde los ajustes. Un indicador visual muestra cuándo Alexa está activa.

La compañía también presentó nuevas tabletas Amazon Kids de 8,7 y 11 pulgadas, con fundas protectoras, un año de suscripción a Amazon Kids+ y herramientas de control parental.

Los precios anunciados corresponden al mercado estadounidense. Amazon indicó que las nuevas tabletas estarían disponibles en Estados Unidos, México y Canadá, con envíos previstos desde el 14 de octubre de 2026. Para Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, los envíos comenzarían el 19 de octubre.

Por ahora, la información publicada no confirma precios en pesos colombianos ni una fecha de llegada de estos dispositivos a Colombia.