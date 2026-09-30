¿Tablet premium o computador? Esta es la línea que separa a la HUAWEI MatePad Air de un portátil

Una tablet que cuesta casi $4,5 millones obliga a cambiar la pregunta. Ya no basta con saber qué pantalla tiene, cuánto pesa o qué accesorios incluye. A ese precio, también hay que preguntarse qué tan cerca está de reemplazar el computador que muchas personas todavía necesitan para estudiar, trabajar o crear contenido.

La HUAWEI MatePad Air entra justamente en esa zona de discusión. En Colombia parte de $3.899.900 e incluye el HUAWEI M-Pencil Pro, un HUAWEI Wireless Mouse en color gris y un HUAWEI Power Adapter de 100 W tipo C. La versión con teclado, lápiz, mouse y cargador tiene un precio de $4.499.900.

Ese último valor cambia la conversación. Por ese dinero, la tablet deja de ser simplemente un dispositivo complementario para convertirse en una posible alternativa de trabajo. Y ahí aparece una línea delgada que cada vez resulta más difícil de definir: ¿cuándo una tablet premium es suficiente y cuándo sigue siendo necesario comprar un computador?

La MatePad Air tiene algunos argumentos difíciles de ignorar para quien prioriza movilidad. Pesa 509 gramos y tiene un grosor de apenas 5,3 milímetros. Su pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas ofrece una resolución de 2.800 x 1.840 píxeles, hasta 1.200 nits de brillo y una frecuencia de actualización de 144 Hz.

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No son características pensadas únicamente para ver series o navegar. El tamaño de la pantalla permite trabajar con documentos y varias tareas en paralelo, mientras que el acabado PaperMatte busca reducir los reflejos. Para alguien que pasa buena parte del día leyendo, escribiendo o revisando contenido, ahí hay una diferencia frente a una tablet convencional.

Pero el verdadero intento de acercarse al computador aparece cuando se agregan los accesorios.

El teclado cambia la discusión

Con el teclado, la MatePad Air puede asumir una posición mucho más cercana a la de un portátil. Huawei plantea el equipo para trabajar con documentos, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF mediante WPS Office AI. También incorpora herramientas para convertir voz a texto y generar presentaciones a partir de una idea o estructura inicial.

El M-Pencil Pro abre otra posibilidad. No está pensado únicamente para escribir a mano: permite pasar páginas sin tocar la pantalla y utilizar un modo de air mouse para controlar presentaciones. También entra en juego GoPaint para quienes dibujan o realizan trabajos creativos directamente sobre la pantalla.

Eso hace que la comparación con un computador tenga más sentido. Una persona que trabaja principalmente con documentos, presentaciones, navegación, reuniones, lectura, anotaciones o tareas creativas puede encontrar aquí un equipo capaz de cubrir buena parte de su jornada sin cargar con un portátil.

La cuestión aparece cuando el trabajo depende de herramientas específicas de escritorio. En ese punto, tener teclado, mouse y una pantalla grande no convierte automáticamente a una tablet en un PC. La experiencia puede acercarse mucho a la productividad tradicional, pero el usuario debe mirar primero qué programas utiliza todos los días y qué tan bien funcionan dentro de su flujo de trabajo.

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Por eso el precio resulta tan importante. La MatePad Air desde $3.899.900 y el paquete de $4.499.900 ya entran en una franja donde comparar contra un computador portátil es completamente razonable.

La ventaja de la tablet está en otra parte: llevar una pantalla de 12 pulgadas y herramientas de productividad en un dispositivo de solo 509 gramos. Huawei también anuncia hasta 10 horas de reproducción de video HDR en línea y hasta 16 horas de reproducción de video local, además de conectividad Wi-Fi 7.

Al final, la pregunta no debería ser si una tablet puede hacer todo lo que hace un computador. Hay tareas para las que el formato de PC seguirá teniendo sentido. La pregunta más útil es otra: ¿qué necesita hacer realmente el usuario con su equipo?

Si la respuesta está en movilidad, documentos, presentaciones, escritura, dibujo, consumo de contenido y trabajo cotidiano, una tablet premium como la MatePad Air puede acercarse bastante a lo que se espera de un computador. Si el trabajo exige herramientas de escritorio específicas, el precio obliga a mirar con más cuidado antes de decidir.

Ahí está la frontera: no entre una tablet y un computador, sino entre las tareas que el usuario necesita resolver y el dispositivo que mejor encaja con ellas.