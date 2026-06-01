La nueva REDMI Pad 2 9.7 ya está disponible como la apuesta más compacta de Xiaomi dentro de su línea de tablets enfocadas en entretenimiento y productividad ligera. El dispositivo incorpora una pantalla 2K de 9,7 pulgadas, una batería de mayor capacidad, procesador Snapdragon y funciones impulsadas por HyperOS 3, con un enfoque claro en usuarios que buscan portabilidad sin sacrificar rendimiento.

REDMI Pad 2 9.7 apuesta por una pantalla más fluida y cómoda

Uno de los principales cambios de la REDMI Pad 2 9.7 está en su pantalla. Xiaomi incorporó un panel de 9,7 pulgadas con resolución 2K y formato 16:10, pensado para consumo de video, lectura y navegación.

Además de ofrecer imágenes más definidas, la tablet integra una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que promete desplazamientos más fluidos en aplicaciones compatibles y una experiencia más cómoda durante sesiones largas de uso.

La compañía también incluyó certificaciones TÜV Rheinland para protección visual, reducción de parpadeos y cuidado circadiano, mientras que el brillo máximo de hasta 600 nits en modo exterior busca mejorar la visualización en ambientes iluminados.

Rendimiento: Snapdragon 6s Gen 2 y mejoras para multitarea

La REDMI Pad 2 9.7 utiliza la plataforma Snapdragon 6s 4G Gen 2, fabricada bajo proceso de 6 nm y acompañada por una GPU Adreno 610.

Según Xiaomi, el nuevo procesador representa mejoras frente a la generación previa y apunta a tareas cotidianas como navegación, streaming, clases virtuales, videojuegos casuales y productividad ligera.

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Las configuraciones disponibles parten desde 4 GB de memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2, disponibles en versiones de 64 GB y 128 GB.

Otro cambio importante está relacionado con la disipación térmica, un aspecto relevante para quienes utilizan aplicaciones durante periodos prolongados.

Batería de 7600 mAh para uso extendido

La autonomía continúa siendo uno de los puntos fuertes del dispositivo. Xiaomi incorporó una batería de 7600 mAh con soporte para carga rápida de 18 W mediante USB-C.

La marca afirma que esta capacidad puede ofrecer hasta 1,7 días de uso bajo determinadas condiciones, apuntando a usuarios que necesitan movilidad constante o que consumen contenido multimedia durante largos periodos.

HyperOS 3, inteligencia artificial y funciones conectadas

En software, la tablet llega con Xiaomi HyperOS 3 preinstalado, la versión más reciente del sistema de la compañía.

Entre las novedades aparecen nuevas opciones de personalización para pantalla de bloqueo, fondos renovados y herramientas de interconectividad entre dispositivos Xiaomi.

También incorpora portapapeles compartido entre smartphone y tablet, permitiendo copiar y pegar contenido entre equipos vinculados a la misma cuenta.

En materia de inteligencia artificial y búsqueda contextual, la REDMI Pad 2 9.7 integra Circle to Search de Google, función diseñada para realizar búsquedas rápidas sobre elementos visibles en pantalla.

Diseño delgado y pensado para movilidad

La estrategia de Xiaomi con esta tablet parece centrarse en ofrecer un equipo fácil de transportar. La REDMI Pad 2 9.7 tiene un grosor de 7,4 mm y un peso de 406 gramos.

Su construcción metálica de una sola pieza busca aportar mayor resistencia, mientras que la compañía asegura haber realizado más de 40 pruebas internas de durabilidad.

En audio, incluye altavoces estéreo compatibles con certificación Hi-Res y mantiene el puerto tradicional de 3,5 mm para auriculares, una característica que sigue siendo relevante para algunos usuarios.

Cámaras, conectividad y enfoque de uso

La configuración fotográfica mantiene un perfil sencillo: cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP, suficientes para videollamadas, reuniones virtuales o clases remotas.

En conectividad, incorpora Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 y compatibilidad con accesorios oficiales como fundas protectoras.

Más que competir con tablets premium, la estrategia parece enfocarse en usuarios que buscan entretenimiento portátil, educación, consumo multimedia y tareas cotidianas.

Precio y disponibilidad de la REDMI Pad 2 9.7

La REDMI Pad 2 9.7 llega en colores gris grafito y plata, con dos configuraciones de almacenamiento: 4 GB + 64 GB y 4 GB + 128 GB.

Su precio inicia desde 699.900 pesos colombianos, posicionándose dentro del segmento de tablets accesibles donde fabricantes buscan atraer usuarios que priorizan batería, pantalla y portabilidad.

Con este lanzamiento, Xiaomi amplía su catálogo de dispositivos Android enfocados en entretenimiento móvil y productividad ligera, en un mercado donde las tablets compactas vuelven a ganar espacio.