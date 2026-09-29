¿Xiaomi 18 Pro o HONOR Magic9 Pro Max? Dos apuestas distintas para la gama alta

El Xiaomi 18 Pro y el HONOR Magic9 Pro Max representan dos ideas distintas de teléfono insignia. El primero apuesta por un formato compacto, cámaras Leica y una pantalla trasera con funciones de inteligencia artificial. El segundo ofrece una pantalla más grande, una batería de mayor capacidad y herramientas de vídeo desarrolladas con enfoque cinematográfico.

La comparación parte de las especificaciones compartidas para ambos modelos. Las cifras describen sus capacidades sobre el papel, pero no sustituyen una prueba directa de cámara, autonomía o rendimiento.

Diseño y pantalla: compacto frente a inmersivo

El Xiaomi 18 Pro tiene una pantalla principal de 6,4 pulgadas, un tamaño más manejable que el habitual en la gama alta. Su pantalla trasera configurable permite consultar información y usar las cámaras principales para selfies o encuadres distintos. También incorpora una pantalla frontal con función de privacidad.

El HONOR Magic9 Pro Max apuesta por una pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución FHD+. La marca anuncia un brillo máximo de 10.000 nits, una cifra máxima de laboratorio que no representa el brillo sostenido de toda la pantalla. El panel antirreflejo y sus funciones de cuidado visual completan una experiencia orientada a quienes prefieren ver vídeos, jugar o trabajar en una superficie amplia.

El HONOR pesa aproximadamente 233 gramos y mide 8,59 mm de grosor. Para quienes priorizan la comodidad en una mano y un bolsillo menos voluminoso, el formato compacto del Xiaomi puede resultar más atractivo.

Cámaras: dos sensores principales de 200 MP

Los dos teléfonos cuentan con una cámara principal de 200 megapíxeles, un teleobjetivo periscópico de 200 MP y una cámara ultra gran angular de 50 MP. La cantidad de megapíxeles no determina por sí sola la calidad de imagen: también influyen el sensor, la óptica, la estabilización y el procesamiento.

El Xiaomi equipa un sensor principal de 1/1,28 pulgadas, apertura f/1,67 y estabilización óptica. Su teleobjetivo tiene apertura f/2,4, zoom óptico de 3,2 aumentos y capacidad para fotografía macro a 12 cm. La colaboración con Leica y sus modos de imagen son parte central de su propuesta.

El HONOR también declara un sensor principal de 1/1,28 pulgadas, con apertura f/1,57 y estabilización óptica. Su teleobjetivo periscópico ofrece apertura f/2,6 y zoom óptico de 3,5 aumentos. En las especificaciones, el HONOR alcanza un poco más de zoom óptico, mientras que el Xiaomi destaca la fotografía macro con teleobjetivo.

En vídeo, el Xiaomi anuncia grabación trasera en 8K a 30 cuadros por segundo y 4K hasta 120 fps. El HONOR ofrece 4K hasta 120 fps y suma un modo de cine con herramientas de color y controles manuales. Su enfoque cinematográfico apunta a quienes graban con intención de editar y cuidar el aspecto final del vídeo.

Para selfies, el Xiaomi incorpora una cámara frontal de 50 MP y el HONOR una de 55 MP, junto con un sensor de profundidad 3D. Ambos permiten grabar vídeo frontal en 4K a 60 fps.

Rendimiento y software

Ambos modelos aparecen equipados con la plataforma Snapdragon 8 de sexta generación. El Xiaomi utiliza HyperOS 4, mientras que el HONOR llega con MagicOS 11 basado en Android 17 y funciones de inteligencia artificial asociadas a YOYO.

Con estos datos no se puede declarar un ganador en velocidad o rendimiento sostenido. Para eso harían falta pruebas comparables en juegos, edición de vídeo, temperatura y duración de batería.

Batería y carga

La diferencia más clara está en la capacidad: el Xiaomi ofrece 7.000 mAh, frente a los 8.800 mAh típicos del HONOR. La capacidad nominal indicada para el HONOR es de 8.600 mAh. La cifra favorece al HONOR sobre el papel, aunque la autonomía real dependerá también del tamaño y brillo de la pantalla, la cobertura y el uso de cámara.

Ambos admiten carga por cable de hasta 100 W y carga inversa por cable de 27 W. El Xiaomi ofrece carga inalámbrica de 50 W; el HONOR, de hasta 80 W, aunque para alcanzar esa potencia necesita un cargador inalámbrico compatible que se vende por separado.

Resistencia y conectividad

El HONOR declara resistencia al agua y al polvo con certificaciones IP68, IP69 e IP69K en condiciones controladas. En las especificaciones proporcionadas para el Xiaomi no aparece una clasificación IP, así que no es posible compararlos en ese aspecto.

Las fichas también señalan diferencias en conectividad inalámbrica y redes. La compatibilidad efectiva puede variar según el país, el operador y los accesorios disponibles. Si se compra una versión importada, conviene verificar las bandas móviles, la eSIM y los servicios locales.

Veredicto: ¿cuál conviene más?

El Xiaomi 18 Pro resulta más atractivo para quien busca un teléfono compacto, quiere experimentar con su pantalla trasera y valora las cámaras Leica, el teleobjetivo macro y la grabación en 8K.

El HONOR Magic9 Pro Max apunta a quienes prefieren una pantalla grande, priorizan una batería de mayor capacidad y buscan más herramientas para grabar vídeo. Su tamaño y peso son el precio de esa experiencia más amplia.

En pocas palabras: Xiaomi apuesta por concentrar funciones avanzadas en un formato compacto; HONOR, por una experiencia grande y orientada a la creación de contenido.