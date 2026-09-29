Así rindió la cámara del iPhone 18 Pro tras más de 3.800 fotos y casi 3 horas de pruebas

Más de 3.800 fotografías y casi tres horas de video hicieron parte de las pruebas con las que DXOMARK evaluó la cámara del iPhone 18 Pro. El laboratorio combinó mediciones técnicas con la revisión de imágenes tomadas en interiores, exteriores y escenas con poca luz para observar cómo responden sus distintas herramientas en situaciones de uso cotidiano.

La evaluación incluyó la cámara principal, el ultra gran angular y el teleobjetivo. También puso a prueba el zoom, el modo retrato con desenfoque de fondo, el enfoque automático y la estabilización al grabar mientras se camina o se corre. Para las mediciones en laboratorio, se usaron distintos niveles de iluminación, desde 0,1 hasta más de 10.000 lux.

Uno de los aspectos examinados fue la apertura variable de la cámara principal. Esta función permite ajustar la profundidad de campo y, según las pruebas, ayuda a que varios rostros de una foto grupal permanezcan enfocados. En la comparación visual con el iPhone 17 Pro, el nuevo modelo conserva más detalle en la persona ubicada al fondo. La apertura puede ajustarse manualmente, aunque el laboratorio también observó ocasionales inestabilidades en el enfoque automático.

Zoom y estabilización, puestos a prueba en movimiento

DXOMARK probó el teleobjetivo tanto a distancias cortas como largas. En las primeras, el equipo conserva bien las texturas; al aumentar la distancia, disminuye el detalle fino y el resultado queda por debajo de algunos teléfonos de la competencia. El ultra gran angular, por su parte, mostró buena conservación de detalles y un equilibrio adecuado entre textura y ruido en la mayoría de las condiciones examinadas.

En video, los evaluadores revisaron la exposición, el color, el enfoque, el nivel de detalle y la estabilidad de la imagen. La estabilización respondió bien durante escenas de caminata y carrera, con movimientos fluidos y naturales. El enfoque automático también siguió al sujeto con rapidez y mantuvo transiciones suaves. Al cambiar el nivel de zoom mientras se graba, las transiciones fueron estables.

Te puede interesar: iPhone 18 llega a Colombia: estos son los precios oficiales de la nueva generación de Apple

Las escenas con poca luz permitieron observar el manejo del ruido y el color. El laboratorio encontró tonos de piel mejorados en video nocturno y un buen equilibrio entre detalle y ruido en muchas tomas. Aun así, algunas imágenes pueden perder detalles finos; también se registraron dominantes de color y cambios ocasionales en el balance de blancos. En escenas complejas, pueden aparecer destellos y aliasing, un efecto que genera bordes irregulares.

El equipo obtuvo 172 puntos en la evaluación general de cámara, pero el dato cobra sentido junto con las pruebas específicas: sus herramientas de retrato, estabilización y enfoque dieron resultados sólidos, mientras que el zoom a larga distancia fue su limitación más visible. Frente al iPhone 17 Pro, la comparación reporta mejoras en el control de destellos y en el enfoque de grupos, aunque no ofrece una puntuación directa que permita medir cuánto avanzó el sistema en conjunto.

La evaluación se limita a las cámaras. No compara otras características del teléfono, como batería, pantalla o rendimiento, así que no basta para decidir si conviene cambiar desde el iPhone 17 Pro. Para quienes usan mucho el modo retrato o graban mientras se desplazan, las mejoras probadas pueden ser relevantes; para quienes priorizan acercar sujetos lejanos, los resultados aconsejan revisar con cuidado esa función.