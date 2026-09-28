HONOR Magic9, Pro Max y Super Edition son oficiales: precios y características

HONOR presentó oficialmente tres nuevos celulares que, aunque pertenecen a la misma familia, siguen caminos diferentes. Magic9 apuesta por reunir una batería de 8.000 mAh y dos cámaras de 200 MP en un formato de 6,37 pulgadas; Magic9 Pro Max lleva la colaboración con ARRI hasta la grabación y el tratamiento del color; y Magic9 Super Edition eleva la capacidad hasta 11.000 mAh e incorpora un ventilador.

La HONOR Magic9 Series debuta primero en China y deja una distribución poco habitual. El equipo con la batería más grande no es el más costoso, mientras el Pro Max ocupa el escalón superior con una propuesta centrada principalmente en fotografía y video.

El Magic9 demuestra que una gran batería ya no exige un celular enorme

Los 8.000 mAh del Magic9 llaman la atención porque están integrados en el cuerpo más compacto de los tres. Su pantalla mide 6,37 pulgadas, una combinación que rompe con la relación habitual entre mayor autonomía y celulares cada vez más grandes. La tecnología de silicio-carbono permite alcanzar esa capacidad, con carga de 80 W por cable y 50 W inalámbrica.

HONOR tampoco reservó los 200 MP para la versión más costosa. El Magic9 utiliza esa resolución tanto en la cámara principal como en el teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5x. El ultra gran angular es de 50 MP y, adelante, un sensor cuadrado de 55 MP permite obtener diferentes recortes desde una misma toma.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 se encarga del procesamiento, con versiones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. También cuenta con protección IP69K y botones físicos vinculados a funciones de inteligencia artificial.

El Pro Max quiere llevar herramientas de cine a un celular

HONOR reservó para el Magic9 Pro Max su apuesta más fuerte por el video. La colaboración con ARRI no consiste únicamente en añadir estilos de color. El sistema interviene desde la captura y permite controlar ISO, obturador, enfoque, balance de blancos, estabilización y exposición mediante ARRI CINEMA Mode, con grabación hasta 4K a 60 fps.

LogC3, color de 10 bits y Wide Gamut 3 permiten conservar más información de luces, sombras y tonos. Esto deja mayor margen para modificar el material durante la postproducción, una diferencia más relevante para creación de video que simplemente sumar filtros. También están disponibles 14 estilos ARRI y 87 correcciones creativas de color.

Las dos cámaras principales alcanzan 200 MP. La primera utiliza un sensor de 1/1,28 pulgadas y estabilización de nivel gimbal de tres grados; el teleobjetivo emplea uno de 1/1,4 pulgadas. Un ultra gran angular de 50 MP completa el conjunto, mientras el chip H1 trabaja sobre los datos RAW para reducir ruido en tiempo real.

El Pro Max utiliza además el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y una batería de 8.800 mAh. Admite carga de 100 W por cable y 80 W inalámbrica, mientras su pantalla LTPO OLED alcanza 6,8 pulgadas.

El Super Edition rompe la escala con 11.000 mAh y ventilador

El Magic9 Super Edition alcanza 11.000 mAh, 3.000 mAh más que el Magic9 y 2.200 mAh por encima del Pro Max. La cifra resulta especialmente llamativa porque el cuerpo se mantiene alrededor de los 8,1 milímetros de grosor.

HONOR añadió además un ventilador interno para ayudar a evacuar el calor cuando el Snapdragon 8 Elite Gen 5 trabaja intensamente durante periodos prolongados. Es una solución pensada especialmente para situaciones como sesiones largas de videojuegos. Su pantalla de 6,81 pulgadas puede alcanzar una frecuencia de actualización de 165 Hz.

En fotografía hay una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP. Las herramientas cinematográficas desarrolladas con ARRI quedan reservadas para el Pro Max, mientras el Super Edition concentra sus características distintivas en autonomía y refrigeración.

La diferencia de precio entre los tres revela prioridades distintas

Los precios muestran que HONOR no ordenó esta familia únicamente por tamaño de batería. El Magic9 Super Edition, pese a ofrecer 11.000 mAh y ventilador integrado, parte de 4.499 yuanes. El Magic9 comienza en 4.999 yuanes y el Pro Max eleva el precio inicial hasta 6.499 yuanes.

Modelo Memoria Precio en China Aprox. USD Magic9 Super Edition 12 GB + 256 GB 4.499 RMB US$672 Magic9 Super Edition 12 GB + 512 GB 4.999 RMB US$746 Magic9 Super Edition 16 GB + 512 GB 5.499 RMB US$821 Magic9 12 GB + 256 GB 4.999 RMB US$746 Magic9 12 GB + 512 GB 5.499 RMB US$821 Magic9 16 GB + 512 GB 5.999 RMB US$896 Magic9 16 GB + 1 TB 6.999 RMB US$1.045 Magic9 Pro Max 12 GB + 256 GB 6.499 RMB US$970 Magic9 Pro Max 12 GB + 512 GB 6.999 RMB US$1.045 Magic9 Pro Max 16 GB + 512 GB 7.499 RMB US$1.119 Magic9 Pro Max 16 GB + 1 TB 8.499 RMB US$1.269

Las conversiones a dólares son aproximadas y sirven como referencia. Los precios internacionales todavía no han sido anunciados.

Imagen: HONOR / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)