Huawei Watch D3 llega a Colombia con una bolsa de aire para medir la presión arterial: precio y funciones

Por $1.799.900, el Huawei Watch D3 entra al mercado colombiano con una propuesta que va más allá de contar pasos, registrar entrenamientos o mostrar notificaciones. El reloj está diseñado alrededor del seguimiento de la salud y tiene como una de sus principales funciones la medición de la presión arterial desde la muñeca.

El precio fue mostrado durante el lanzamiento de Huawei en Colombia, donde el dispositivo apareció en pantalla junto a sus diferentes versiones. El equipo incorpora un sistema de medición basado en el método oscilométrico, un sensor de presión de alta precisión y un airbag mecánico que se infla alrededor de la muñeca para realizar la lectura.

La propuesta resulta especialmente llamativa porque el Watch D3 puede realizar un plan de monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas. El usuario puede consultar las mediciones de presión sistólica y diastólica durante el día y la noche, además de revisar la frecuencia cardíaca desde la aplicación Huawei Health y generar un informe para compartir con un médico.

El reloj también permite tomar mediciones antes y después del ejercicio. Huawei señala que puede emitir alertas cuando la presión previa al entrenamiento es demasiado alta y registrar una medición dentro de los dos minutos posteriores a la actividad.

Un reloj pensado para llevar el seguimiento de salud en la muñeca

El Watch D3 no limita sus funciones a la presión arterial. Cuenta con análisis de arritmias mediante la onda de pulso y alertas relacionadas con fibrilación auricular, además de herramientas para revisar el sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y otros indicadores de salud. Algunas de estas funciones dependen del país o la región donde se utilice el dispositivo.

También incorpora seguimiento del sueño mediante TruSleep 5.0 y una función de bienestar emocional que permite registrar cambios de estado de ánimo a través de 12 emociones disponibles en la aplicación.

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En el apartado físico, Huawei redujo el grosor del reloj hasta 11,3 milímetros y afirma que el conjunto es más ligero que la generación anterior. La pantalla es AMOLED de 1,92 pulgadas y alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, una cifra pensada para facilitar la lectura también en exteriores.

La batería puede alcanzar hasta seis días con un uso típico, aunque la autonomía cambia cuando permanece activa la monitorización ambulatoria de presión arterial. Con esta función habilitada, Huawei indica una duración de hasta un día.

El Watch D3 funciona con dispositivos Android y iPhone, incorpora más de 100 modos de entrenamiento y permite responder o rechazar llamadas mediante Bluetooth. También incluye funciones prácticas como calendario, notas, linterna y pagos NFC mediante Curve Pay.

Para quienes estén considerando el dispositivo, hay una condición importante de uso: Huawei recomienda retirar el reloj antes de nadar o someterlo a inmersiones prolongadas y secarlo completamente antes de realizar una medición de presión arterial.