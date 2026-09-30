Huawei WATCH GT 7 y GT 7 Pro llegan a Colombia: precios y características

Huawei puso a la venta en Colombia los relojes inteligentes WATCH GT 7 y WATCH GT 7 Pro, con precios desde $1.099.900. La serie combina seguimiento deportivo y funciones de bienestar con una autonomía que, según la marca, puede llegar hasta 21 días en algunos modelos. La oferta se dirige tanto a quienes buscan un reloj para monitorear su actividad diaria como a deportistas interesados en registrar entrenamientos al aire libre.

El GT 7 está disponible en versiones de 46 y 41 milímetros. La pantalla AMOLED mide 1,47 pulgadas en el modelo más grande y 1,32 pulgadas en el pequeño. Ambos incluyen llamadas por Bluetooth al conectarse con un teléfono y son compatibles con Android 9 o posterior y iOS 13 o posterior.

El tamaño también incide en la duración estimada de la batería. Huawei indica hasta 21 días de uso ligero y 12 días de uso típico para el GT 7 de 46 mm; en el de 41 mm, las cifras son hasta 14 y siete días, respectivamente. La autonomía real puede cambiar según las funciones activas y el uso que se le dé al equipo.

Los dos tamaños incorporan modos de entrenamiento para ciclismo y esquí, además de opciones para registrar carreras y otras actividades. En bienestar, permiten consultar indicadores relacionados con el sueño, la frecuencia cardiaca y la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Algunas funciones pueden generar avisos sobre posibles irregularidades del ritmo cardiaco, pero sus resultados son orientativos y no reemplazan la valoración de un profesional de la salud.

El Pro suma materiales prémium y funciones para actividades especializadas

Por encima de la versión estándar está el WATCH GT 7 Pro, cuyo precio anunciado en Colombia es de $1.399.900. Su construcción combina un marco de aleación de titanio con un bisel de cerámica nanotecnológica; la pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas está protegida por cristal de zafiro. Huawei también le atribuye hasta 21 días de autonomía con uso ligero y hasta 12 días en condiciones típicas.

En deporte, el Pro añade herramientas orientadas a actividades como el golf y el buceo en apnea. La compañía indica que puede utilizarse para inmersiones de hasta 40 metros bajo las condiciones señaladas para el dispositivo. También integra análisis de ECG y alertas sobre posibles alteraciones del ritmo cardiaco. Estas mediciones no permiten diagnosticar enfermedades.

La promoción difundida para el lanzamiento incluye, con el GT 7 Pro, audífonos FreeBuds SE 3 negros, una correa EasyFit 3 de fluoroelastómero en naranja o negro y un año de cobertura HUAWEI Care. Para el GT 7 se anuncian los mismos audífonos en blanco o azul, una correa EasyFit 3 —naranja o negra para el de 46 mm y morada para el de 41 mm— y un año de cobertura.

Las personas interesadas pueden consultar disponibilidad, colores y condiciones vigentes en los canales oficiales de Huawei Colombia. La compra no requiere una inscripción especial: la oferta está asociada a los dispositivos y accesorios anunciados, sujetos a disponibilidad.