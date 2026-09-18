Huawei Watch GT 6 vs. GT 7: ¿realmente vale la pena dar el salto?

Cambiar de reloj cada vez que aparece una nueva generación no siempre tiene sentido. Huawei lo pone a prueba con sus Watch GT 6 y GT 7: dos relojes que comparten buena parte de su ADN, pero que introducen algunas mejoras en deporte, seguimiento y procesamiento de los datos.

Sobre el papel, el GT 7 es el modelo más nuevo. En la práctica, la historia es un poco más interesante. Quien tenga un GT 6 no encontrará una pantalla completamente distinta, una batería que dure el doble ni un diseño que haga parecer viejo al modelo anterior. El salto está en otros detalles.

En la versión de 46 mm, por ejemplo, ambos relojes tienen una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, resolución de 466 × 466 píxeles y un brillo máximo de 3.000 nits. También pesan 51,3 gramos. Huawei mantiene incluso las cifras de autonomía anunciadas: hasta 21 días en determinadas condiciones de uso, 12 días en uso típico y hasta siete días con la pantalla Always On Display activada.

Es decir, si alguien está esperando que el GT 7 represente un cambio radical en los elementos que más se ven y se usan todos los días, probablemente la diferencia no será tan grande.

La diferencia está en cómo acompaña el entrenamiento

El GT 6 ya llegó con una apuesta fuerte por el seguimiento deportivo. Incluyó posicionamiento GNSS de doble banda y el sistema Sunflower, además de herramientas para actividades como ciclismo y carrera. Huawei aseguró que esta tecnología mejoraba la precisión del posicionamiento frente a la generación anterior.

El GT 7 toma esa base y la lleva un poco más lejos.

La compañía amplió las funciones relacionadas con entrenamientos al aire libre y añadió nuevas posibilidades para analizar las sesiones. También aumentó el tiempo de seguimiento en determinadas actividades. En el caso del modelo de 46 mm, por ejemplo, Huawei anuncia hasta 51 horas de seguimiento para trail running bajo sus condiciones de prueba.

Aquí aparece una diferencia importante entre comprar un reloj nuevo y cambiar uno que ya funciona bien. Para alguien que corre ocasionalmente, sale a caminar o quiere registrar pasos, sueño y frecuencia cardiaca, buena parte de la experiencia del GT 6 seguirá siendo suficiente.

Para un usuario que entrena con mayor frecuencia, utiliza GPS durante sesiones largas o quiere aprovechar las nuevas herramientas deportivas, el GT 7 puede tener más sentido.

GT 6 vs. GT 7, ¿qué cambia realmente?

Característica Watch GT 6 Watch GT 7 Tamaños 41 y 46 mm 41 y 46 mm Pantalla 46 mm AMOLED, 1,47″ AMOLED, 1,47″ Resolución 466 × 466 píxeles 466 × 466 píxeles Brillo máximo 3.000 nits 3.000 nits Peso 46 mm 51,3 g 51,3 g Autonomía máxima anunciada Hasta 21 días Hasta 21 días Uso típico Hasta 12 días Hasta 12 días GNSS Doble banda Doble banda NFC Sí Sí Resistencia al agua 5 ATM 5 ATM + IP69 Carga Inalámbrica Inalámbrica

Las especificaciones pueden variar según el tamaño y la versión del reloj. Las cifras de autonomía corresponden a las condiciones de prueba de Huawei.

Hay otro detalle que puede pesar en la decisión: el GT 7 incorpora certificación IP69, además de 5 ATM, mientras que el GT 6 cuenta con resistencia de 5 ATM. No es una razón suficiente por sí sola para cambiar de reloj, pero sí puede ser relevante para quienes exponen el dispositivo con frecuencia a determinadas condiciones de agua y polvo.

¿Comprar el GT 7 o quedarse con el GT 6?

Aquí no hay una respuesta que sirva para todos.

Si el GT 6 todavía cumple con lo que se necesita, no hay una diferencia en pantalla, batería o funciones básicas que por sí sola obligue a cambiarlo. El nuevo modelo tiene mejoras, pero muchas de ellas están relacionadas con el seguimiento deportivo y con la manera en que se aprovechan los datos recogidos por el reloj.

La situación cambia si se está buscando el primer Watch GT o si el reloj actual pertenece a una generación más antigua. En ese caso, el GT 7 permite acceder directamente a las novedades de la línea sin tener que pensar en una actualización inmediata.

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Y hay un tercer escenario que puede ser interesante: encontrar el GT 6 con una reducción importante de precio. Su ficha técnica sigue siendo competitiva y conserva elementos que todavía son relevantes, como la pantalla de 3.000 nits, el GPS de doble banda, el seguimiento de salud y una autonomía que Huawei sitúa en hasta 21 días en determinadas condiciones.

Por eso, más que presentar al GT 7 como un reemplazo obligatorio, la comparación deja otra lectura: Huawei mejoró una fórmula que ya funcionaba, pero no la reinventó.

Para quien viene de un GT 6, el cambio depende principalmente de cuánto vaya a utilizar las nuevas funciones deportivas y de seguimiento. Para quien todavía no tiene uno, la decisión pasa más por la diferencia de precio entre ambas generaciones.

Y ahí puede estar la clave: si el GT 6 baja lo suficiente de precio, sus prestaciones pueden hacer que la generación anterior siga siendo una alternativa vigente incluso después de la llegada del GT 7.