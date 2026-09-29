Tesla Model Y vs sus rivales en Colombia ¿cuál conviene?

Pagar más por un SUV eléctrico no significa necesariamente obtener mayor autonomía. El Tesla Model Y compite en Colombia con alternativas de Kia y BYD desde unos $120 millones, con diferencias importantes en alcance, espacio, desempeño y equipamiento. La clave está en identificar qué ofrece cada una frente a su precio y cuáles de esas características realmente se aprovecharán.



El Tesla Model Y presiona especialmente esa relación al ofrecer hasta 600 km WLTP por menos de $145 millones en la versión anunciada durante su llegada al país. El Kia EV5 apuesta por un formato familiar, mientras el BYD Sealion 7 lleva una mayor parte de su precio hacia la potencia y la aceleración.

El Tesla Model Y cambió lo que se obtiene por $145 millones

Durante su lanzamiento en Colombia, Tesla anunció el Rear-Wheel Drive por $119.990.000 y el Long Range All-Wheel Drive por $144.990.000. Estos valores deben confirmarse al cotizar porque pueden cambiar según la configuración o posteriores ajustes comerciales.

Entre ambos hay $25 millones. El RWD homologa 466 km WLTP y el Long Range AWD llega a 600 km. Para quien piensa utilizar el carro en viajes, esos 134 km adicionales permiten cubrir trayectos más largos antes de necesitar una recarga. La segunda alternativa también incorpora tracción integral y admite mayor potencia en estaciones rápidas.

Si los desplazamientos se concentran en ciudad y existe dónde cargar durante la noche, la diferencia puede pesar menos. Los 466 km homologados del RWD ofrecen un margen amplio para recorridos cotidianos, aunque la distancia real dependerá de factores como velocidad, topografía, temperatura y uso del aire acondicionado.

El espacio tampoco queda relegado. Con la segunda fila plegada, Tesla anuncia hasta 2.138 litros de capacidad. Hay cinco puestos, una pantalla central de 16 pulgadas y otra de 8 pulgadas atrás. Numerosos controles se manejan desde el sistema digital, por lo que probar esa interfaz antes de comprar puede ser tan importante como revisar el tamaño del baúl.

El Kia EV5 cuesta más, ¿qué ofrece a cambio?

Actualmente, el EV5 Light parte de $139.990.000 y registra aproximadamente 400 km WLTP. Por $155.990.000, el Light+ aumenta la batería y alcanza 555 km bajo el mismo ciclo de homologación. Como ocurre con cualquier tarifa comercial, conviene comprobar el valor vigente antes de cerrar la compra.

La comparación con Tesla ayuda a dimensionar esas cifras. El EV5 básico cuesta unos $20 millones más que el Model Y de entrada y declara 66 km menos. En el siguiente nivel, el Light+ queda a 45 km del Long Range AWD, pero tomando los valores de referencia exige aproximadamente $11 millones adicionales.

Parte de esa diferencia se refleja en una propuesta orientada al uso familiar. Con 4,61 metros de largo, el EV5 es algo más compacto que sus rivales. Su baúl ofrece 513 litros y el Light+ incorpora control crucero inteligente, ayudas para mantenerse en el carril, cargador inalámbrico y ajuste eléctrico para la silla del conductor. Para una familia, espacio, comodidad y equipamiento pueden pesar tanto como la autonomía.

La distribución de los controles también es distinta. Frente a Tesla, que concentra numerosas funciones en la pantalla, el EV5 mantiene una disposición más cercana a la de otros carros actuales. No determina cuál conviene más, pero sí es una diferencia que vale la pena probar antes de elegir.

El BYD Sealion 7 apuesta por potencia antes que autonomía

El Sealion 7 plantea otra decisión. Es un SUV cupé de un segmento más alto y sus 456 km WLTP quedan por debajo de los 600 km del Long Range AWD y de los 555 km del EV5 Light+. Su precio en el mercado colombiano es la cifra menos clara de la comparación. Hay referencias desde unos $169.990.000 y listados de $209.990.000, por lo que conviene confirmarlo directamente con el distribuidor.

¿Dónde está entonces la diferencia? Principalmente en el desempeño. Sus dos motores entregan conjuntamente 390 kW, equivalentes a unos 523 hp, y permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. Su par natural en la comparación es el Model Y Long Range AWD, también con tracción integral y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. Para quien busca mayor respuesta, esa diferencia puede ser relevante, pero no supone una ventaja para quien prioriza recorrer más kilómetros entre cargas.

Las dimensiones también cambian. Con 4,83 metros de largo, es el mayor de los tres principales contendores de esta comparación. Ofrece 500 litros de capacidad atrás y otros 58 bajo el capó, un espacio adicional que puede utilizarse para cables de carga u objetos pequeños.

Modelo Precio de referencia Autonomía WLTP Tiene más sentido si se busca Tesla Model Y RWD $119.990.000* 466 km Reducir el costo inicial Kia EV5 Light $139.990.000** 400 km Espacio y formato familiar Model Y Long Range AWD $144.990.000* 600 km Recorrer mayores distancias entre cargas Kia EV5 Light+ $155.990.000** 555 km Combinar autonomía y equipamiento BYD Sealion 7 $169.990.000 a $209.990.000*** 456 km Priorizar potencia y aceleración

* Valores anunciados durante la llegada oficial de Tesla a Colombia. Deben verificarse al configurar el carro. ** Precios de referencia de Kia Colombia. Pueden cambiar según las condiciones comerciales vigentes. *** Rango según las referencias consultadas. La web oficial de BYD Colombia no publica actualmente una tarifa, por lo que debe confirmarse con el distribuidor.

Las diferencias de precio cobran sentido cuando se relacionan con el uso previsto. Pasar del Model Y RWD al Long Range AWD implica $25 millones adicionales a cambio de más autonomía, tracción integral y mayor capacidad de recarga rápida. Si los viajes largos serán ocasionales, habrá que valorar cuánto se aprovecharán esas ventajas.

En el EV5, parte del presupuesto se destina a una propuesta familiar y a una distribución interior diferente. El Sealion 7 sigue otro camino y prioriza aceleración y potencia. La pregunta deja entonces de ser cuál tiene la cifra más alta y pasa a ser qué características justifican realmente pagar más.

Tener 600 km de autonomía no resuelve todo

La disponibilidad de cargadores puede cambiar por completo la experiencia. Un Long Range AWD admite hasta 250 kW, pero solo podrá acercarse a ese máximo cuando encuentre una estación capaz de suministrar esa potencia.

Antes de comprar conviene revisar las rutas utilizadas con frecuencia. Si existen puntos rápidos en esos recorridos, la velocidad de recarga gana importancia. Cuando predominan trayectos urbanos y el carro puede conectarse durante varias horas en casa, depender de estaciones públicas se vuelve menos frecuente.

Tener un cargador doméstico también supone un gasto adicional. El equipo, su instalación y posibles adecuaciones eléctricas deben entrar en el presupuesto junto con seguro, mantenimiento y otros costos asociados a la propiedad.

El servicio después de la compra también cuenta. Tesla concentra navegación, controles y actualizaciones remotas dentro de su ecosistema digital. Kia y BYD cuentan con redes comerciales y concesionarios establecidos en Colombia. Revisar la cobertura de servicio, las condiciones de garantía —incluida la batería— y los procedimientos de reparación evita que la decisión dependa únicamente de autonomía y precio.

Para quien busca reducir el costo inicial, el Model Y RWD parte con una ventaja clara entre los valores comparados. Si se priorizan viajes largos, el Long Range AWD eleva la autonomía hasta 600 km WLTP. El EV5 dirige más atención al espacio y al uso familiar, mientras el Sealion 7 justifica buena parte de su mayor precio con potencia y aceleración.

La comparación Tesla Model Y vs sus rivales tampoco termina en la vitrina. La cotización final, el seguro, la posibilidad de cargar en casa, el servicio posventa y las rutas habituales pueden cambiar cuál alternativa resulta más conveniente para cada comprador. Los kilómetros WLTP permiten contrastarlas bajo un mismo estándar, pero no garantizan que esa distancia se repita en condiciones reales.

Imagen: ENTER.CO /Generada con IA (ChatGPT)