Galaxy Buds On serían tipo clip y detectarían el sueño

Samsung estaría preparando sus primeros auriculares tipo clip. Imágenes publicadas por Android Headlines muestran un dispositivo que se sujeta alrededor de la oreja, con una parte cerca del canal auditivo y otra en el exterior. Los Galaxy Buds On también incorporarían controles mediante movimientos de cabeza, ajuste automático del volumen y detección del sueño.

Dos extremos unidos por una pieza curva forman el dispositivo. La sección más ancha tendría el altavoz, mientras la otra serviría de sujeción desde el exterior. En las imágenes también se aprecia un micrófono para las llamadas.

Reportes anteriores identificaban el modelo como Galaxy Buds Able. La información más reciente señala que Samsung habría elegido finalmente el nombre Galaxy Buds On. Las imágenes filtradas muestran un acabado negro, aunque la compañía todavía no ha presentado oficialmente los auriculares.

El sonido llegaría al oído sin bloquear el canal

La reproducción funcionaría mediante conducción aérea. Los altavoces dirigirían el sonido hacia el canal auditivo sin bloquearlo, lo que permitiría seguir percibiendo lo que ocurre alrededor. Este sistema es diferente de la conducción ósea, que transmite el audio mediante vibraciones a través de los huesos del cráneo.

Según los reportes disponibles, el diseño abierto tampoco incorporaría cancelación activa de ruido. Samsung no ha confirmado esta característica.

Huawei ya utiliza un formato similar en los FreeClip 2. EarFun, Baseus y Soundcore también cuentan con auriculares que se sujetan alrededor de la oreja. Samsung llevaría este concepto por primera vez a su familia Galaxy Buds.

Los Galaxy Buds On responderían a movimientos de cabeza

Asentir o negar con la cabeza serviría para ejecutar acciones sin tocar el dispositivo, aunque todavía no se conoce qué comandos corresponderían a cada movimiento. El volumen también podría ajustarse automáticamente cuando aumente el ruido alrededor, pero no se ha explicado cómo se detectaría ese cambio ni qué opciones habría para configurarlo.

Otra función reconocería cuándo alguien se queda dormido y detendría la reproducción. Por ahora no se conoce qué sensores permitirían detectar el sueño. También sería posible activar asistentes de voz, aunque todavía no se ha especificado cuáles serían compatibles.

Precio, autonomía y fecha de lanzamiento permanecen sin conocerse. Tampoco hay datos sobre resistencia al agua o las características del estuche de carga. Samsung aún no ha anunciado los Galaxy Buds On ni ha revelado cuándo podría presentarlos.

Imagen: Android Headlines / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)