Nuevas Ray-Ban Meta: cámara 3K, IA y hasta 12 horas de batería, ¿para qué sirven?

Las gafas inteligentes de Meta están dejando de ser una curiosidad para convertirse en un producto mucho más completo. La nueva generación no añade simplemente otra cámara o un asistente de voz. Meta está intentando meter en una montura buena parte de las funciones que hoy obligan a sacar el celular del bolsillo.

Hay dos productos nuevos y conviene separarlos. Las Ray-Ban Meta Audio están pensadas alrededor del sonido y la interacción con la inteligencia artificial. Las Ray-Ban Meta Gen 3 mantienen cámara, micrófonos y Meta AI, pero suman más autonomía, mejor captura de video y controles físicos nuevos.

En las Audio, el dato que más llama la atención es el peso: 43 gramos. Meta promete hasta 12 horas de uso con una carga y hasta 48 horas adicionales utilizando el estuche. Para unas gafas que también funcionan como audífonos, esa autonomía puede ser más importante que una nueva función de IA.

El sistema permite escuchar música y podcasts, contestar llamadas y hablar con el asistente de Meta sin ponerse audífonos. El audio no aísla completamente al usuario del entorno, una diferencia importante cuando se camina por la calle o se necesita mantener una conversación.

También hay ajustes físicos en las patillas y las almohadillas nasales. No parecen novedades espectaculares, pero en unas gafas pensadas para permanecer varias horas sobre la cara son más relevantes que buena parte de las funciones de software.

Llegan en los estilos Clubmaster y Burbank, con 23 combinaciones de monturas y lentes. El precio comienza en 349 dólares.

Las Gen 3 son las que realmente amplían las posibilidades

Aquí la actualización es más interesante para quienes quieren utilizar las gafas como una cámara que siempre está disponible. Las Ray-Ban Meta Gen 3 incorporan un sensor de 12 MP y pueden grabar video en 3K Ultra HD.

La utilidad está en la perspectiva. Para grabar mientras se cocina, se monta bicicleta, se viaja o simplemente se quiere registrar algo que está ocurriendo delante del usuario, no hace falta sacar el celular. Es una ventaja concreta, aunque también obliga a tener presente que se está utilizando una cámara sobre la cara y que la privacidad de las personas alrededor sigue siendo un asunto relevante. Meta mantiene una luz LED para indicar cuándo las gafas están grabando.

Los seis micrófonos también tienen una función bastante más práctica que la de una simple cifra técnica. Meta asegura que el sistema puede reducir más del 90 % del ruido ambiental. Si funciona como promete, debería notarse principalmente en llamadas y comandos de voz cuando hay viento, tráfico o gente hablando alrededor.

La batería llega hasta nueve horas y hay un nuevo botón configurable para acceder a Meta AI. El precio parte de 449 dólares.

Pero la parte que puede cambiar la experiencia está fuera del hardware. Meta está incorporando Muse, su agente de IA personal. La propuesta es que las gafas puedan ayudar a organizar actividades, crear hábitos, consultar información o traducir conversaciones sin tener que mirar una pantalla.

Ese planteamiento tiene sentido para tareas rápidas. Preguntar algo mientras se camina o traducir una conversación puede resultar mucho más natural hablando que desbloqueando el celular, buscando una aplicación y escribiendo. La promesa de delegar tareas es diferente. Para que realmente resulte útil, Muse tendrá que entender el contexto y poder actuar sobre otros servicios, no limitarse a responder preguntas.

Meta también prepara reproducción de video con Dolby Atmos y sonido espacial de 360 grados. Es una función llamativa, aunque no parece ser la razón principal para comprar las gafas.

Con esta generación, Meta está probando hasta dónde puede llegar una computadora que se lleva puesta en la cara. La cámara, los micrófonos, el audio y la IA ya están ahí. El verdadero examen será otro: cuántas de esas funciones terminan formando parte de la rutina después de que desaparezca la novedad.