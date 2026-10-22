¿Se puede revender internet de Starlink en Colombia? Esto dice el programa Community Host

Starlink está desarrollando un modelo que permite a personas y negocios ofrecer acceso a internet satelital a usuarios cercanos y cobrar por el tiempo de conexión. La iniciativa, llamada Community Host, busca ampliar el acceso a la conectividad mediante puntos locales que funcionan con equipos de la compañía, sin que cada usuario necesite contratar una conexión individual.

El programa contempla pases de internet por hora, día, semana o mes. Así, una persona podría conectarse durante un periodo determinado y pagar por ese acceso, mientras el anfitrión recibe ingresos por las conexiones que se realicen desde su punto.

La propuesta puede resultar atractiva para comunidades rurales, pequeños negocios y lugares donde instalar redes de fibra óptica resulta difícil o costoso. En estos sitios, una conexión satelital compartida podría ofrecer una alternativa para quienes necesitan internet, pero no cuentan con una oferta local accesible.

Starlink plantea un esquema en el que la empresa mantiene el control de la conectividad y de la plataforma, mientras los anfitriones ponen a disposición el espacio y los equipos necesarios para atender a otros usuarios. La iniciativa abre la posibilidad de crear pequeños puntos de acceso a internet sin desplegar infraestructura tradicional en cada vivienda.

Sin embargo, el anuncio no significa que cualquier cliente de Starlink pueda comenzar a cobrarles a sus vecinos por compartir su conexión. La reventa depende de las condiciones del servicio y de los planes autorizados por la compañía.

En qué países funcionaría el programa y qué falta por confirmar

Las condiciones del servicio de Starlink incluyen mercados de América Latina como Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, Brasil y República Dominicana, además de Indonesia y Ruanda. La inclusión de estos países en la documentación del programa no significa que todos tengan habilitada la operación comercial ni que cualquier interesado pueda comenzar a ofrecer el servicio inmediatamente.

Para Colombia, el interés está en la posibilidad de utilizar una conexión satelital para atender a varias personas en zonas con dificultades de acceso a internet. No obstante, antes de invertir en un kit con fines comerciales, es necesario confirmar si Community Host está disponible en la localidad del interesado y cuáles son las condiciones específicas de participación.

Entre los datos que deben verificarse están el costo inicial del equipo, las tarifas de los pases, la remuneración que recibe el anfitrión y las condiciones técnicas para instalar el punto de acceso. Sin esa información, no es posible calcular cuánto podría ganar una persona con el programa.

Starlink también contempla diferentes periodos de conexión: una hora, 24 horas, siete días o un mes. La disponibilidad y el rendimiento del servicio dependerán de las condiciones de la red y de la cantidad de usuarios conectados. Compartir una conexión entre varias personas puede afectar la velocidad que recibe cada dispositivo.

Quienes quieran participar pueden consultar la página oficial de Starlink Community Host, donde la compañía presenta la iniciativa y permite manifestar interés en el programa. Enviar una solicitud no garantiza que el servicio esté habilitado en la zona ni autoriza por sí mismo a revender una conexión residencial.

El programa plantea una alternativa para distribuir internet en comunidades con pocas opciones de conectividad, pero su viabilidad comercial dependerá de las condiciones que Starlink establezca en cada mercado y de las reglas aplicables a quienes quieran ofrecer el acceso a terceros.