La prueba de los tres días: ¿Cómo saber si tu plan de internet aguanta tu casa?

Pagar por un plan de 500 megas no garantiza que su casa navegue bien, igual que un plan de 100 megas puede sobrarle a un hogar pequeño. La pregunta correcta no es cuántos megas dice el contrato, sino si el plan aguanta el uso simultáneo real de su casa en la hora pico. Esta es una prueba de tres días, con mediciones que cualquiera puede repetir desde un computador, para responderla con datos propios.

Paso 1: calcule cuántos megas necesita su casa en la hora pico

Piense en el momento de mayor uso simultáneo, normalmente entre 7 y 10 de la noche. Anote qué está pasando al mismo tiempo en cada pantalla y súmele los megas que exige cada actividad. Estas son las cifras oficiales de dos servicios de referencia:

Netflix: 3 Mbps para HD (720p), 5 Mbps para Full HD (1080p) y 15 Mbps para 4K, por cada televisor o pantalla que esté reproduciendo.

3 Mbps para HD (720p), 5 Mbps para Full HD (1080p) y 15 Mbps para 4K, por cada televisor o pantalla que esté reproduciendo. Zoom: una videollamada de grupo en 720p exige 2,6 Mbps de subida y 1,8 Mbps de bajada; en 1080p sube a 3,8 Mbps de subida y 3 Mbps de bajada.

Para actividades sin cifra oficial, use estimaciones conservadoras: video de YouTube o Twitch en 1080p, unos 5 a 8 Mbps; un juego en línea, 3 a 5 Mbps (las descargas de juegos o actualizaciones son otra cosa: consumen todo lo que encuentren disponible); navegación y redes sociales, 1 a 2 Mbps por pantalla.

Ejemplo ficticio para ilustrar el cálculo: una casa donde a las 8 p.m. hay un televisor con Netflix en 4K (15 Mbps), un portátil en una videollamada de grupo en 1080p (3 Mbps de bajada, 3,8 de subida), un segundo televisor en Full HD (5 Mbps) y una consola en línea (unos 4 Mbps estimados). La demanda de bajada es de unos 27 Mbps y la de subida de unos 4 Mbps. A esa suma agréguele un margen del 25% al 30%, porque ninguna red funciona bien al límite: la meta queda en unos 35 Mbps de bajada y 5 de subida reales y estables a esa hora.

Paso 2: mida la velocidad real durante tres días

Los números que importan son los medidos, no los contratados. El protocolo:

Desde un computador, abra en el navegador una herramienta de medición (Fast.com o Speedtest.net). No hace falta instalar nada.

Haga la medición tres veces al día durante tres días seguidos: en la mañana, en la tarde y en la hora pico de su casa (la noche). Anote bajada, subida y latencia de cada pasada en una hoja de cálculo o en un papel.

Repita cada medición dos veces: una con el computador conectado por cable de red al router y otra por Wi-Fi desde el lugar donde más se usa internet. La diferencia entre ambas dice mucho: si el cable da el doble que el Wi-Fi, el problema no es el plan sino la red interna (ubicación del router, paredes, interferencia).

Un registro ficticio se vería así: lunes 8 p.m., cable 185 Mbps de bajada y 48 de subida; Wi-Fi en el estudio 61 y 22. Martes 8 p.m., cable 178 y 45; Wi-Fi 55 y 19. Miércoles 8 p.m., cable 190 y 50; Wi-Fi 58 y 21. Los valores son de ejemplo: lo importante es llenar la tabla con sus propias mediciones.

Paso 3: compare y decida

Con los dos números en la mano, la necesidad del paso 1 y las mediciones del paso 2, hay tres escenarios:

La velocidad medida supera con margen lo que su casa necesita: el plan está bien. Si aún así algo falla, el cuello de botella es el Wi-Fi o el equipo, no los megas contratados.

el plan está bien. Si aún así algo falla, el cuello de botella es el Wi-Fi o el equipo, no los megas contratados. La velocidad medida por cable es muy inferior a la contratada a toda hora: el problema está del lado del proveedor. Guarde la tabla de mediciones: es la evidencia para reclamar.

el problema está del lado del proveedor. Guarde la tabla de mediciones: es la evidencia para reclamar. La velocidad medida es correcta, pero no alcanza para la suma de la hora pico: ahí sí hace falta subir de plan, o corregir hábitos (por ejemplo, programar las descargas grandes y las copias de seguridad para la madrugada, cuando no compiten con nada).

Un detalle que cambia la conclusión: en muchos planes hogar la velocidad de subida es una fracción de la de bajada. Si en su casa hay videollamadas de trabajo todo el día, la cifra que debe mirar con lupa es la de subida, no la de bajada. Un plan puede sobrar en bajada y quedarse corto exactamente donde usted lo necesita.

Si sus mediciones muestran que el Wi-Fi es el cuello de botella, en Enter ya publicamos una prueba igual de sencilla para encontrar la mejor ubicación del router.

Fuentes:

Netflix Help Center, velocidades de internet recomendadas: help.netflix.com

Zoom Support, requisitos de ancho de banda para reuniones: support.zoom.com