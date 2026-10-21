La prueba de restauración: ¿Cómo saber si tu copia de seguridad realmente funciona?

Tener una copia de seguridad da tranquilidad, pero hay un detalle que mucha gente descubre tarde: el backup puede estar roto sin dar ninguna señal. El archivo se crea, el servicio dice «sincronizado» y todo parece en orden hasta el día en que se necesita restaurar y resulta que falta la mitad. La única forma de saber si una copia de seguridad sirve es restaurarla, y eso se puede probar en casa en menos de media hora.

Esta guía explica cómo hacer una prueba de restauración real pero segura: con archivos de prueba, sin tocar tus documentos verdaderos y sin instalar nada extraño. Al final incluimos una prueba ejecutada con datos ficticios para que veas exactamente qué aspecto tiene un resultado correcto y uno fallido.

¿Por qué fallan las copias de seguridad sin avisar?

Los servicios de backup reportan éxito cuando el archivo se copia, no cuando se comprueba que esa copia abre. Las causas más comunes de un backup inútil son: archivos que quedaron a medias por una conexión interrumpida, carpetas que dejaron de incluirse cuando cambiaste la configuración, discos externos con sectores dañados y, cada vez más, ransomware: según el reporte de tendencias de Veeam citado por Backblaze, el 96% de los ataques de ransomware buscan afectar también los repositorios de copias de seguridad.

Por eso la recomendación clásica de seguridad es la regla 3-2-1: tres copias de tus datos, en dos tipos de almacenamiento distintos (por ejemplo, tu PC y un disco externo), con una de ellas fuera de casa (la nube). Pero incluso con 3-2-1, falta la otra mitad del hábito: probar que esas copias restauran.

La prueba de restauración, paso a paso

Elige de 3 a 5 archivos al azar de tu backup: un documento, una foto y un archivo grande como un video. Lo de «al azar» importa: si siempre pruebas el mismo archivo, no sabes nada del resto. Restaurálos a una carpeta diferente, nunca encima del original. Si tu backup es en la nube, descárgalos desde la web del servicio a una carpeta nueva llamada, por ejemplo, «prueba-restore». Ábrelos uno por uno. El documento debe abrir completo, la foto debe verse entera (no a medias ni con franjas) y el video debe reproducirse hasta el final. Compara las huellas digitales (hashes). Si quieres certeza total, compara el SHA-256 del archivo original contra el restaurado; si coinciden, son idénticos byte a byte. En Windows abre Símbolo del sistema y ejecuta:

certutil -hashfile "C:\ruta\al\archivo.jpg" SHA256

En Mac (Terminal) o Linux:

shasum -a 256 archivo.jpg

Repite la prueba una vez al mes. Anótala como recordatorio: cinco minutos al mes son suficientes para tres o cuatro archivos.

Así se ve una prueba real (con datos ficticios)

Para esta guía ejecutamos el proceso completo en un entorno de pruebas. Creamos una carpeta con cuatro archivos ficticios (una factura inventada, un capítulo de tesis de prueba y dos archivos binarios que simulan fotos y un video familiar), generamos el manifiesto SHA-256, los comprimimos como backup y los restauramos en otra carpeta. Después simulamos una restauración dañada alterando un solo byte de un archivo, que es lo mínimo que puede corromperse en una copia real. Este fue el resultado:

Archivo ficticio Restauración íntegra Restauración con 1 byte alterado factura_papeleria.txt OK (huella idéntica) OK fotos_viaje_2026.bin OK (huella idéntica) OK tesis_cap3.txt OK (huella idéntica) FALLÓ (la huella no coincide) video_familia.bin OK (huella idéntica) OK

La lección es la fila tres: con un solo byte cambiado, el archivo de texto seguía «abriendo», pero la verificación de huellas lo marcó como FALLÓ de inmediato. Sin esa comparación, el daño habría pasado desapercibido hasta intentar usar el documento.

¿Qué hacer si la prueba falla?

Si algún archivo restaurado no abre o la huella no coincide, no entres en pánico: acabas de encontrar el problema en el mejor momento posible. Vuelve a generar la copia de seguridad completa desde los originales, revisa el espacio libre del destino (un disco lleno trunca copias sin avisar) y repite la prueba con los mismos archivos. Si falla dos veces seguidas, cambia de medio: otro disco externo u otro servicio de nube. Y si el fallo está en un disco externo que además hace ruidos o tarda demasiado en abrir carpetas, dalo por retirado: los discos que fallan en pruebas pequeñas fallan peor en las grandes.

Un backup probado es la diferencia entre perder un día restaurando y perder años de fotos, trabajos y documentos. Si aún no tienes copia de seguridad, en Enter ya explicamos por qué la mitad de las personas no sabe cómo hacer una y por dónde empezar.

Nota: los archivos y datos usados en la demostración son ficticios y se crearon solo para esta guía; la verificación con SHA-256 se ejecutó de forma real sobre esos datos.

Fuentes:

Backblaze, guía para probar copias de seguridad: backblaze.com

INCIBE, guía de copias de seguridad: incibe.es