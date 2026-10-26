¿Qué tan inteligente puede ser una secadora? La tecnología que cambió su funcionamiento

Acercar una secadora al cuero cabelludo, cambiar de accesorio o hacer una pausa son movimientos habituales durante el cuidado del cabello. Lo que ha cambiado es que algunas herramientas ya pueden detectar esas acciones y modificar su funcionamiento en respuesta. Detrás de una rutina que parece sencilla hay sensores, sistemas de medición y mecanismos de control que han transformado el desarrollo de estos dispositivos.

La evolución permite observar cómo la tecnología ha llegado a productos que durante años se diferenciaron principalmente por su potencia, temperatura y velocidad. Hoy, parte de la innovación consiste en conseguir que una herramienta responda a la forma en que se utiliza.

Dyson comenzó a desarrollar esta propuesta con el lanzamiento de Supersonic en 2016. Diez años después, su evolución incluye dispositivos capaces de identificar determinadas condiciones durante el secado y ajustar algunos parámetros sin que la persona tenga que intervenir manualmente cada vez.

Un ejemplo es Supersonic Nural, presentada en 2024. Su sensor de tiempo de vuelo mide la distancia entre la herramienta y el cuero cabelludo para ajustar automáticamente la temperatura. También reconoce los accesorios utilizados y puede recuperar configuraciones asociadas a cada uno. Si detecta que la secadora deja de moverse, un acelerómetro activa una función que reduce el calor y el flujo de aire.

La diferencia está en que el dispositivo responde a variables que aparecen durante el uso. Sin embargo, incorporar sensores no demuestra por sí mismo que una herramienta consiga mejores resultados en todo tipo de cabello. Para determinarlo hacen falta pruebas que permitan comparar su desempeño con el de otros dispositivos.

El reto también está en cambiar la forma de la herramienta

La automatización es una parte de la historia. Otra tiene que ver con el diseño y con las dificultades prácticas de manejar una secadora durante varios minutos, especialmente al trabajar distintas zonas de la cabeza o realizar un estilizado más preciso.

En 2025, Dyson presentó Supersonic r, un modelo que, según la compañía, es un 30 % más pequeño y un 20 % más ligero que la versión original. Su sistema de calentamiento incorpora diez láminas calefactoras situadas en la curva de la herramienta, diseñadas para distribuir el aire de manera más uniforme. Los accesorios inteligentes, por su parte, utilizan identificación por radiofrecuencia (RFID) para que el dispositivo reconozca cuál está instalado y ajuste el flujo de aire y la temperatura.

La búsqueda de un formato más manejable también llegó a los viajes. Presentada en 2026, Supersonic Travel reduce su tamaño un 32 % y su peso un 25 % frente al modelo original, de acuerdo con las especificaciones de Dyson. Cuenta con voltaje universal y un sistema que mide la temperatura del aire más de 100 veces por segundo para regularla durante el funcionamiento.

Los tres desarrollos responden a necesidades diferentes: adaptar el calor, facilitar el manejo y reducir el espacio que ocupa la herramienta. En conjunto, muestran que la evolución de una secadora no depende exclusivamente de cuánto aire puede expulsar, sino también de cómo lo regula y de las condiciones en las que se utiliza.

Queda una cuestión que las especificaciones técnicas no resuelven por sí solas: cuánto se traducen estas funciones en beneficios para el usuario. La reducción de peso o el ajuste automático son características medibles; sus ventajas frente a otras secadoras deben establecerse mediante comparaciones independientes.