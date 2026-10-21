¿Cómo volver ‘tonto’ tu smart TV con IA para quitarle los anuncios?

El nuevo uso de moda para la inteligencia artificial no es generar imágenes ni escribir correos: es «destunificar» el televisor. Según reporta TechCrunch, cada vez más usuarios le piden a agentes de IA como Claude Code que limpien sus smart TV por Wi-Fi para eliminar anuncios, acelerar la interfaz, quitar el rastreo de lo que ven y rediseñar la pantalla de inicio.

¿Cómo funciona el truco?

No requiere abrir el televisor ni hacer root. Proyectos de código abierto como dumbtv y cleanyourtv publican las instrucciones en GitHub, y el usuario solo tiene que darle la referencia a su agente de IA preferido. El agente localiza el televisor en la red Wi-Fi de la casa, desinstala o desactiva los paquetes de relleno y anuncios, e instala un lanzador (launcher) más ligero y limpio, algunos con aspecto similar al de Apple TV. El proceso es reversible: se puede volver al estado de fábrica.

El creador de cleanyourtv contó que el agente eliminó 25 paquetes de un televisor Xiaomi de sus padres, que mostraba un anuncio patrocinado antes de siquiera llegar a Netflix. Otro usuario reemplazó el lanzador original de 192 MB por uno personalizado de 83 MB. dumbtv dice haber sido probado en televisores Fire TV Edition y en plataformas Android TV y Google TV de Sony, TCL, Philips, Hisense, Xiaomi y Shield.

El trasfondo: televisores que espían lo que ves

El enojo tiene razones. Los televisores inteligentes modernos incluyen ACR (reconocimiento automático de contenido), una tecnología que identifica qué está sonando en la pantalla, incluso si viene de un consola o un decodificador, y usa esos datos para publicidad personalizada. La promesa de estos proyectos resume ese hartazgo: «tu TV debería hacer lo que pagaste: tus apps, tus entradas HDMI y nada más».

Las advertencias de rigor

Todos estos proyectos son trabajo en progreso y los resultados varían. Hay reportes de agentes que se niegan a «hackear» el televisor sin instrucciones más detalladas, de paquetes importantes desactivados por error y al menos un caso de un televisor Android que quedó inservible (brickeado) en el intento. Si quieres una pantalla de inicio limpia sin involucrar a una IA, ya existen lanzadores alternativos probados como ATV Launcher, Projectivy Launcher y FLauncher. Y vale recordar que modificar el software del televisor puede afectar la garantía, aunque el proceso no requiera root.

Fuentes:

TechCrunch, «People are using AI to make their smart TVs dumb again»: techcrunch.com

Proyecto dumbtv en GitHub: github.com