HONOR presentó oficialmente los WIN RT2 y WIN Turbo2, dos celulares diseñados para videojuegos que destacan por una batería de hasta 12.070 mAh, pantallas con resolución 2K y una tasa de refresco de 185 Hz. Los equipos fueron anunciados en China el 21 de octubre de 2026 y ya tienen precios definidos para ese mercado, aunque su llegada a Colombia todavía no está confirmada.

Los dos modelos incorporan sistemas de refrigeración activa con ventilador, una característica pensada para controlar la temperatura durante sesiones prolongadas de juego. También comparten una pantalla OLED de 6,89 pulgadas, resolución de 3.104 x 1.440 píxeles y herramientas de protección visual.

La principal diferencia está en el procesador y el precio. El WIN RT2 incorpora el Snapdragon 8 Elite de quinta generación, mientras que el WIN Turbo2 utiliza el Snapdragon 8s Gen 4, una plataforma de menor categoría.

Batería, cámaras y especificaciones de los nuevos HONOR

La batería es uno de los elementos más llamativos de ambos celulares. El HONOR WIN RT2 y el WIN Turbo2 tienen una capacidad típica de 12.070 mAh, una cifra superior a la habitual en los smartphones convencionales.

Los dos admiten carga rápida por cable de hasta 90 W y carga inversa de hasta 27 W, que permite utilizar el celular para suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

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En fotografía, el WIN Turbo2 cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 50 megapíxeles. También puede grabar video en resolución 4K.

La pantalla OLED alcanza una frecuencia de actualización de 185 Hz, una característica especialmente relevante para videojuegos competitivos que se benefician de movimientos fluidos y una respuesta rápida al tacto. Los equipos también incluyen resistencia al polvo y al agua con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, bajo condiciones específicas de laboratorio.

En cuanto al software, los celulares funcionan con MagicOS 11, basado en Android 17, e incorporan funciones de inteligencia artificial de HONOR.

¿Cuánto cuestan los HONOR WIN RT2 y Turbo2?

En China, el HONOR WIN RT2 tiene un precio inicial de 4.199 yuanes, equivalentes a unos 629 dólares (cerca de 2 millones de pesos colombianos). Por su parte, el HONOR WIN Turbo2 parte de los 3.199 yuanes, aproximadamente 479 dólares (1,53 millones de pesos colombianos). Las versiones con mayor capacidad de memoria y almacenamiento tienen precios superiores. Estas conversiones son aproximadas y no incluyen impuestos ni costos de importación, por lo que no representan los precios que tendrían los celulares en Colombia.

HONOR confirmó que el WIN RT2 ya está a la venta en China. El WIN Turbo2, por su parte, tiene previsto iniciar sus ventas el 30 de octubre de 2026.

Por ahora, la comercialización anunciada corresponde al mercado chino. La compañía no ha confirmado fechas de lanzamiento ni precios para Colombia u otros mercados internacionales.

Una conversión directa de los valores chinos a pesos colombianos tampoco permitiría anticipar con precisión su precio local. Los impuestos, los costos de importación y las decisiones de distribución pueden modificar considerablemente el valor final.

Por eso, quienes estén interesados en estos celulares tendrán que esperar un anuncio oficial de HONOR para conocer si llegarán a Colombia y cuánto costarán en el país.