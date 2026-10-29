Los resultados de Alphabet del tercer trimestre de 2026 resumen la paradoja del momento en la industria: la inteligencia artificial impulsó los ingresos de la empresa matriz de Google a US$127.577 millones, un alza de 25% interanual y el decimotercer trimestre consecutivo con crecimiento de dos dígitos, pero la factura de esa apuesta hizo caer la acción cerca de 10% tras el cierre de los mercados. La cifra de ingresos, además, quedó ligeramente por debajo de los US$128.220 millones que esperaban los analistas.

Los resultados de Alphabet: la nube crece 103%

El dato más llamativo del trimestre está en la nube. Google Cloud facturó US$30.709 millones, un 103% más que hace un año, impulsado por la demanda de infraestructura y soluciones empresariales de IA y por la venta de sistemas TPU, que la compañía calificó de contribuyente significativo. Más relevante aún: la división pasó de un ingreso operativo de US$3.594 millones a US$11.121 millones, lo que confirma que el negocio ya no solo crece, sino que deja dinero.

El negocio principal también avanza. Los ingresos de Búsqueda crecieron 12% hasta US$63.350 millones y la compañía asegura que el crecimiento interanual de consultas es el mayor de los últimos cinco años, incluidas las consultas comerciales. YouTube sumó US$11.207 millones en publicidad, un 9% más, y superó los 150 millones de suscriptores entre Music y Premium.

Sundar Pichai, CEO de Alphabet, resumió el trimestre con una frase: la empresa ya opera “a un ritmo de ingresos de medio billón de dólares” anual. También reveló que la app de Gemini alcanzó los mil millones de usuarios, lo que la convierte, según dijo, en el producto de mayor crecimiento en la historia de Google, y que las APIs de sus modelos procesan cerca de 32.000 millones de tokens por minuto, cuatro veces más que hace un año.

El beneficio cae y el gasto se dispara

El problema para los inversores está en la otra cara del balance. El beneficio neto cayó 25%, de US$34.979 millones a US$26.170 millones, a pesar de que el beneficio operativo creció 30% hasta US$40.576 millones. La explicación está en la partida de “otros ingresos y gastos”, que pasó de aportar US$12.759 millones hace un año a restar US$8.221 millones; el comunicado no detalla su composición, aunque esta línea suele reflejar la valoración de las inversiones de la compañía.

El gasto en infraestructura de IA es el otro foco de preocupación. Alphabet invirtió US$51.355 millones en compras de propiedad y equipos durante el trimestre, más del doble que un año antes, y su flujo de caja libre fue negativo por segundo trimestre consecutivo: menos US$9.065 millones, frente a los US$24.551 millones positivos del mismo periodo de 2025. En la llamada con analistas, la compañía mantuvo su previsión de inversión anual entre US$195.000 y US$205.000 millones y reconoció que la monetización de las búsquedas con AI Mode es menor que la del buscador tradicional, según reportó The Register.

El mercado no duda del crecimiento, sino del plazo del retorno. La misma semana en que Alphabet reportó estas cifras, Google presentó Genie 4, su modelo de mundos generados por IA, y anunció Gemini 4 Carbon, su modelo más avanzado. La empresa seguirá invirtiendo al ritmo actual: de su propia guía de gasto depende que la paradoja se resuelva a su favor.

Fuentes: Alphabet, The Register.