Los clientes de Nu Colombia podrán enviar dinero por Bre-B con el cupo de su tarjeta de crédito y pagarlo entre 1 y 36 cuotas. La función se llama “Transfiere tu Avance” y Nu la anunció el 21 de octubre en su blog.

Hasta ahora, una transferencia por Bre-B salía del saldo de la cuenta. Con la novedad, el usuario elige “Tarjeta de Crédito” como fuente de pago en la misma pantalla de envío y escoge cuántas cuotas quiere.

El dinero le llega al destinatario en segundos, como en cualquier envío Bre-B. Para quien lo envía, en cambio, la operación es un avance de tarjeta: aparece en el extracto como avance y genera intereses.

¿Cuánto cuesta?

Nu no publicó una cifra en el anuncio. Explica que, si el usuario difiere el pago a más de una cuota, paga cada mes la tasa de interés vigente sobre el saldo pendiente, además de una comisión por el servicio de financiamiento. Si la cuenta no está exenta del 4×1.000, ese impuesto también se cobra sobre el valor enviado.

La tasa y la comisión vigentes están en nu.com.co, y la app muestra el costo total en la pantalla de resumen antes de confirmar.

Para usarla, el cliente entra a la app de Nu, toca Bre-B, elige “Enviar con llaves”, escribe la llave del destinatario y el monto, selecciona “Tarjeta de Crédito” y el número de cuotas, y confirma con su PIN.

Según la información de La República, los clientes de Nu han hecho más de 170 millones de transacciones por Bre-B y las operaciones mensuales de la entidad se multiplicaron por cinco en menos de un año. Medios regionales como Extra reportaron que BBVA anunció una función parecida el 22 de octubre; el banco no la detalló en las fuentes consultadas.

Nu ya había anunciado que conectará Estados Unidos con Colombia a través de Bre-B. Antes de usar el avance conviene comparar su costo con el de otras opciones, porque una transferencia diferida sale más cara que enviar con saldo disponible.

Fuentes: blog de Nu Colombia (blog.nu.com.co/transfiere-tu-avance-envia-por-bre-b-con-tu-tarjeta-de-credito-nu) y La República (larepublica.co, 21 de octubre de 2026).