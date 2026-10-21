Clara, el unicornio mexicano de gastos corporativos, llega a Argentina con su IA nativa

Clara, la fintech mexicana de gestión de gastos corporativos valuada en más de US$1.000 millones, inició oficialmente sus operaciones comerciales en Argentina. El desembarco incluye el lanzamiento de Clara Global en el país y la apertura de una vacante de Country Manager para liderar la expansión.

¿Qué ofrece Clara a las empresas argentinas?

La plataforma centraliza la gestión de gastos y reintegros: los empleados envían sus comprobantes por WhatsApp, la app o la web, y el sistema registra automáticamente monto, moneda, comercio y fecha. Sobre esa base, el motor propio de inteligencia artificial, Clara Intelligence, audita el 100% de las transacciones en tiempo real, aplica las políticas internas de cada empresa y automatiza entre el 80% y el 90% de las aprobaciones y rechazos de gastos, según la compañía. Los reintegros se ejecutan con acreditación vía CBU, con soporte para tarjetas de Clara o de terceros y para las entidades bancarias habituales de cada compañía.

Clara asegura que sus más de 40.000 empresas clientes en América Latina han ahorrado 4,6 millones de horas y hasta US$240 millones en procesos de gestión de gastos. A diferencia de soluciones que añaden IA sobre procesos tradicionales, la empresa sostiene que su plataforma fue desarrollada con IA nativa desde el inicio.

Una relación con Argentina que no empieza de cero

La compañía ya tenía equipo en Buenos Aires desde 2024 y hoy emplea allí a 30 personas en funciones globales de crecimiento, aceptación, fraude y riesgo de crédito. «Argentina combina talento tecnológico de primer nivel con empresas que operan cada vez más allá de sus fronteras. Ya construimos desde el país una parte relevante de nuestro equipo global; ahora queremos llevar esa proximidad al mercado y replicar el éxito que hemos logrado en Brasil, Colombia y México», afirmó Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara.

El movimiento confirma una tendencia: las fintech B2B de la región están usando la IA como argumento central de venta para atacar una de las tareas más tediosas de cualquier empresa, la rendición de gastos. Para las compañías argentinas, hay un competidor más en el tablero.

Fuentes:

Latam Fintech Hub, anuncio de operaciones de Clara en Argentina: latamfintech.co

The Startup Journal: startupjournal.io