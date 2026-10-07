Blinka, una fintech fundada en Nueva York por dos hermanos colombianos, entró al batch Fall 2026 de Y Combinator. Su producto es una cuenta empresarial en dólares que, según la propia compañía, se puede abrir desde cualquier país, incluso con una empresa que no sea estadounidense. Es la noticia más relevante de una semana en la que otras tres fintech con presencia en Colombia anunciaron capital, inversión o una compra.

Los datos de este resumen vienen de Latam Fintech Hub y The Startup Journal. Las cifras en dólares son equivalencias calculadas con una TRM de $3.216 por dólar, la del 7 de octubre, y son aproximadas.

Blinka: cuentas en dólares para empresas de Latinoamérica

Juan Pablo Linares Uscher, cofundador y CEO, anunció el ingreso a Y Combinator. Según la descripción de su producto, Blinka permite enviar y recibir dinero en más de 20 monedas, generar rendimiento sobre el saldo con fondos de mercado monetario, manejar tesorería y emitir tarjetas Visa Infinite para el equipo. Entre las monedas que menciona están el peso colombiano, el peso mexicano y el real.

Hay límites que conviene tener claros. La aplicación es cerrada y la compañía no ha divulgado clientes, volumen operado ni facturación. The Startup Journal no verificó de forma independiente el funcionamiento del producto. Además, Blinka es una empresa de tecnología financiera y no un banco: los depósitos los prestan bancos socios miembros de la FDIC, cuyo seguro puede cubrir hasta US$250.000 por depositante, pero protege ante la quiebra del banco socio, no de la fintech. Tampoco identifica públicamente cuál es ese banco.

Y Combinator invierte US$500.000 en cada compañía: US$125.000 por el 7 % y US$375.000 en un SAFE sin tope de valoración. El batch se presenta ante inversores el 2 de diciembre. Blinka todavía no aparece en el directorio público de la aceleradora.

Ahora, tres movimientos en Colombia

KOA cierra una titularización de $85.000 millones: La compañía de financiamiento, que resultó de la fusión con ExcelCredit, titularizó cartera de libranza por unos US$26,4 millones. El título A, de $75.000 millones (cerca de US$23,3 millones), pagará 15 % efectivo anual y recibió calificación AAA de S&P Global Ratings. La demanda fue 1,88 veces la oferta. El título B lo compró la propia KOA. Es su primera titularización desde que la Superintendencia Financiera la declaró entidad vigilada y la cuarta de libranza en su historia. Platam suma a B Venture Capital: La fintech de crédito embebido para mipymes, que ofrece BNPL, confirming y factoring, incorporó al fondo como nuevo inversionista. No se informó el monto. Según Latam Fintech Hub, en los últimos seis meses multiplicó más de tres veces el tamaño de su portafolio sin deteriorar la calidad de la cartera. Enter ya había contado cómo funciona Platam. Grupo Cibest compraría PTM: La operación contempla que Estrategias Cibest adquiera el 100 % de las acciones de esta agregadora de corresponsales bancarios, que conecta cerca de 20.000 comercios en más de 900 municipios. La información viene de lo presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y la compra figura como proyectada, no cerrada.

Con corte a diciembre de 2025, Bancolombia concentró 62,56 millones de operaciones por corresponsales, el 74,98 % del total, y $34,12 billones (unos US$10.600 millones) de los $39,94 billones movidos por el canal (cerca de US$12.400 millones). Es el segundo movimiento reciente del grupo en fintech, después de la compra de Avista Colombia.

Imagen: ilustración generada con IA, referencial.

Fuentes: Latam Fintech Hub; The Startup Journal.