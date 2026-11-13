El extracto lo repite cada mes: una línea pequeña que dice “4×1000” y resta unos miles de pesos. Muchos usuarios la ven y asumen que es inevitable. No siempre lo es: el Estatuto Tributario permite tener una cuenta exenta del 4×1000: con la UVT de 2026, eso puede significar hasta $18.330.900 en retiros mensuales sin ese cobro.

El 4×1000 es el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Se cobra cuando usted dispone de plata que tiene depositada: una transferencia, un pago con débito, un retiro en cajero. La tarifa es de $4 por cada $1.000 movidos (0,4 %) y el banco la descuenta automáticamente; usted no declara nada. Recibir plata no genera el cobro: el impuesto lo paga la cuenta de donde sale el dinero.

La cuenta exenta del 4×1000: hasta 350 UVT al mes

El artículo 879 del Estatuto Tributario exime del GMF los retiros de una cuenta de ahorros, depósito electrónico o tarjeta prepago, hasta 350 UVT al mes. Con la UVT de 2026, fijada en $52.374 por la DIAN (Resolución 000238 de 2025), el tope equivale a $18.330.900 mensuales. Lo que retire por encima de ese valor sí paga el impuesto.

Las condiciones: es una sola cuenta por titular y debe tener un único titular, así que una cuenta conjunta no sirve. Usted elige cuál cuenta quiere exenta y se lo indica al banco. En la práctica el trámite se hace por la app, la línea de atención o una oficina, según la entidad, y conviene marcar la cuenta por donde más sale plata: la de los pagos, no necesariamente la que recibe el sueldo. Al mes siguiente, el extracto debe mostrar los retiros sin el cobro, al menos hasta el tope.

Hay dos reglas adicionales que conviene tener presentes. Los depósitos de bajo monto y cuentas de trámite simplificado de personas naturales, como ciertos productos tipo Nequi o DaviPlata con topes, tienen una exención propia de 65 UVT al mes ($3.404.310 en 2026), compatible con la de 350 UVT. Y los traslados entre cuentas del mismo banco y del mismo y único titular están exentos; pasar plata de su cuenta en un banco a su cuenta en otro banco sí es un movimiento gravado.

El sistema que no arranca y qué hacer si le cobran de más

La reforma tributaria de 2022 (Ley 2277) ordenó a los bancos montar un sistema que aplicara el tope de 350 UVT sobre todas sus cuentas juntas, sin necesidad de marcar ninguna. El plazo venció en diciembre de 2024 y el sistema aún no funciona. Mientras tanto, sigue rigiendo la marcación de una sola cuenta.

La DIAN lo reiteró en el Oficio 16885 del 24 de septiembre de 2026: que el sistema no exista no anula la exención. Si una entidad le retiene GMF por encima de lo gravado, usted puede pedir por escrito el reintegro de lo retenido en exceso, con el mecanismo del Decreto 1625 de 2016. Es un trámite que usted debe solicitar con sus extractos, no algo automático, y el banco puede discutirlo.

Un último beneficio, este para quienes declaran renta: el 50 % del 4×1000 efectivamente pagado en el año es deducible, siempre que esté certificado por el banco. Vale pedir el certificado de GMF a cada entidad al preparar la declaración.

¿Y el futuro del impuesto? En diciembre de 2025 circuló un supuesto borrador de decreto que lo subiría a 5×1000 dentro de la emergencia económica; el Ministerio de Hacienda lo desmintió y el Gobierno aseguró que ese aumento no está sobre la mesa. Por ahora, la tarifa sigue siendo 4×1000.

Fuentes: DIAN, Estatuto Tributario