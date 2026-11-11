Los pagos entre empresas cambian con las stablecoins: así funciona esta tecnología

Durante años, las stablecoins estuvieron asociadas principalmente con el mercado de las criptomonedas y las operaciones de inversionistas digitales. Ahora comienzan a ganar espacio en otro terreno: los pagos entre empresas. Su capacidad para transferir dinero a través de redes blockchain, sin depender de los horarios bancarios, está despertando el interés de compañías que necesitan mover recursos entre distintos países.

Las stablecoins, también conocidas como monedas estables, son activos digitales diseñados para conservar un valor vinculado a una moneda tradicional, generalmente el dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin o Ethereum, su precio busca mantenerse cercano al de ese activo de referencia. Para conseguirlo, sus emisores utilizan reservas y mecanismos de respaldo que deben poder verificarse.

El interés empresarial tiene una explicación práctica. Cuando una compañía necesita pagar a un proveedor en otro país, una transferencia bancaria internacional puede pasar por diferentes intermediarios, generar comisiones y tardar varios días. Con una stablecoin, el dinero puede enviarse de una billetera digital a otra mediante una red blockchain, que registra la operación y permite procesarla incluso durante fines de semana o festivos.

La diferencia no está únicamente en la velocidad. También cambia la disponibilidad del dinero y la forma de administrar los pagos. Una empresa puede utilizar estos activos para cancelar facturas, pagar servicios contratados en el exterior o transferir recursos a trabajadores y proveedores internacionales.

El crecimiento de estas operaciones ya aparece en las mediciones del sector. Un análisis de McKinsey y Artemis Analytics, publicado en febrero de 2026, estimó que los pagos reales con stablecoins alcanzaron un volumen anualizado de 390.000 millones de dólares durante 2025. De esa cifra, unos 226.000 millones correspondieron a operaciones entre empresas, cerca del 60 % del total identificado.

Aunque el crecimiento llama la atención, todavía representa una proporción reducida frente al volumen mundial de pagos empresariales tradicionales. Su adopción está lejos de significar que las transferencias bancarias vayan a desaparecer.

Las empresas también deben revisar los riesgos

El funcionamiento de estos pagos requiere que tanto quien envía como quien recibe tengan acceso a billeteras o plataformas compatibles. La compañía compra las stablecoins mediante un proveedor, las transfiere a la dirección digital del destinatario y este puede conservarlas o convertirlas posteriormente a moneda tradicional. El tiempo y el costo de la operación dependen de la red y del servicio utilizado.

Visa también ha identificado un mayor interés empresarial. En información publicada en octubre de 2026, la compañía señaló que los programas comerciales y empresariales representaron cerca del 17 % del volumen de sus tarjetas vinculadas a stablecoins durante el año fiscal. Entre los usos aparecen los pagos a proveedores y las operaciones transfronterizas.

Sin embargo, utilizar estos activos no elimina los riesgos financieros. Las empresas necesitan comprobar quién emite la moneda, qué reservas respaldan su valor y bajo qué condiciones pueden convertirla nuevamente en dólares u otras divisas. También deben considerar las comisiones, la seguridad de las billeteras, los controles contra el lavado de activos y las normas de cada país.

El Banco de Pagos Internacionales ha advertido sobre las dificultades que pueden surgir cuando estos instrumentos no cumplen de manera consistente con los requisitos de estabilidad, integridad y supervisión financiera.

Por ahora, las stablecoins funcionan como una alternativa que algunas compañías están incorporando a sus operaciones internacionales. Su evolución dependerá de la confianza en los emisores, la regulación y la capacidad de integrarse con los sistemas financieros existentes. Más que sustituir a los bancos, su llegada plantea una nueva forma de mover dinero entre empresas.