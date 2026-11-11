Financiar una compra a 12 o 24 cuotas: cuánto cuesta de verdad cada opción

El almacén ofrece “páguelo a cuotas” y la datáfono pregunta a cuántas. La cuota mensual es el número que venden; el costo total es el número que importa. Con las tasas vigentes en Colombia en noviembre de 2026, la diferencia entre elegir bien y elegir rápido puede superar los $100.000 en una sola compra mediana.

La Superintendencia Financiera certificó el 30 de octubre (Resolución 1707 de 2026) el interés bancario corriente de consumo en 18,89% efectivo anual y la tasa de usura en 28,34% efectivo anual, vigentes entre el 1 y el 30 de noviembre. La usura es el tope legal: ningún crédito de consumo puede cobrar más que eso, y muchas tarjetas se le acercan.

El ejemplo, con cuentas revisadas

Una compra de $1.200.000 diferida con la tarjeta, con cuota fija mensual (sistema francés, el estándar de las tarjetas en Colombia), queda así según la tasa y el plazo:

Al 18,89% E.A. (1,45% mensual), a 12 meses: cuota de $109.690; total pagado $1.316.276; intereses $116.276.

cuota de $109.690; total pagado $1.316.276; intereses $116.276. Al 18,89% E.A., a 24 meses: cuota de $59.578; total $1.429.870; intereses $229.870.

cuota de $59.578; total $1.429.870; intereses $229.870. Al 28,34% E.A. (2,10% mensual, el tope de usura), a 12 meses: cuota de $114.177; total $1.370.122; intereses $170.122.

cuota de $114.177; total $1.370.122; intereses $170.122. Al 28,34% E.A., a 24 meses: cuota de $64.174; total $1.540.172; intereses $340.172.

Dos lecturas salen de la tabla. La primera: pasar de 12 a 24 cuotas baja la cuota casi a la mitad, pero casi duplica los intereses, de $170.122 a $340.172 en el escenario más caro; la compra de $1.200.000 termina costando $1.540.172. La segunda: entre financiar a la tasa media certificada y al tope de usura hay $53.846 de diferencia en un año por la misma compra, así que vale la pena saber qué tasa cobra su tarjeta antes de diferir.

Lo que no aparece en la cuota

La tasa de interés no es el costo completo. Muchas tarjetas suman una cuota de manejo mensual y un seguro de vida deudores que se cobran sobre el saldo, y los avances en efectivo suelen tener comisión propia. Antes de financiar una compra, pida o calcule el costo total: cuota por número de meses, más cuota de manejo del periodo, más seguros y comisiones. Si el vendedor o el banco no pueden darle ese número, esa ya es una respuesta.

Cuándo la cuota cero sí es cero

Las campañas de compras a cuotas sin intereses que varios bancos mantienen vigentes en 2026 sí significan tasa 0% en los comercios y plazos pactados. La revisión que queda es fina: que la cuota de manejo y los seguros no se coman el beneficio, y que la compra no se haga más grande solo porque “no cobra intereses”. El interés de mora, por cierto, también está topado por la usura, pero llegar ahí es la peor de las opciones.

Antes de financiar una compra, la pregunta correcta en la caja no es “¿a cuántas cuotas?”, sino “¿cuánto pago en total?”. Todo lo demás es decoración.

Fuentes: Superintendencia Financiera de Colombia, Portafolio.