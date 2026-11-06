Conductores de aplicaciones podrán comprar carro a crédito sin tener nómina: así funciona

Trabajar todos los días, completar decenas de viajes y recibir ingresos por una aplicación no garantiza que un conductor pueda conseguir un crédito para comprar su propio carro. Para buena parte de los trabajadores independientes en Colombia, la falta de una nómina sigue siendo un obstáculo cuando intentan acceder a financiación, incluso si tienen una fuente de ingresos constante.

Una alternativa para este grupo comenzó a operar en Medellín. Alta, una fintech colombiana dedicada a financiar vehículos de trabajo, se alió con inDrive para ofrecer créditos a conductores de la plataforma en el Valle de Aburrá. La propuesta consiste en evaluar cuánto dinero produce una persona con su actividad diaria, en lugar de depender exclusivamente de un contrato laboral o un comprobante de salario.

La dificultad no es menor. Entre junio y agosto de 2026, el 54,8 % de las personas ocupadas en Colombia trabajó en condiciones de informalidad, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En ese grupo están quienes trabajan por cuenta propia y reciben ingresos variables, pero encuentran dificultades para demostrar ante una entidad financiera que pueden asumir una deuda.

Para muchos conductores de aplicaciones, la situación tiene una consecuencia concreta: aunque pasan buena parte del día trabajando, deben alquilar un vehículo porque no consiguen financiación para comprar uno.

Los viajes y los ingresos entran en la evaluación

El sistema de Alta utiliza modelos predictivos para analizar la actividad de los conductores en las plataformas de movilidad. Entre los datos que tiene en cuenta están la cantidad de viajes realizados, las calificaciones de los usuarios, los ingresos generados y la antigüedad en las aplicaciones.

Con esa información calcula los ingresos que podría recibir el conductor y estima cuánto estaría en capacidad de pagar por un vehículo. La evaluación toma como referencia la actividad económica que desarrolla y el automóvil que utiliza para producir dinero.

Según la compañía, a más del 75 % de sus clientes se les calcularon sus ingresos futuros a partir de su trabajo como conductores, lo que les permitió acceder a financiación.

Alta asegura que desde 2012 ha financiado más de 3.800 vehículos. Su cartera supera los $75.000 millones, de acuerdo con la información entregada para el lanzamiento de su operación en Medellín.

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La expansión también tiene metas comerciales. La fintech proyecta financiar más de 500 vehículos en la ciudad durante 2027, con créditos por $50.000 millones. Ese monto representa cerca del 35 % de su objetivo nacional, que supera los $130.000 millones.

La oferta no se limita a los automóviles para aplicaciones. La empresa también financia vehículos particulares, taxis, automotores de carga y de servicio especial, además de ofrecer alquiler de motocicletas con opción de compra.

Los conductores de inDrive interesados pueden acercarse hasta el 9 de noviembre a Flamingo, en el centro comercial Mayorca, en Sabaneta, donde tendrán atención prioritaria. En el lugar estará exhibida la camioneta eléctrica DongFeng Friday, distribuida por Auteco Blue.

También pueden consultar las condiciones e iniciar el proceso de solicitud a través de la página web de Alta. La aprobación y las condiciones del crédito dependerán de la evaluación individual de cada solicitante.