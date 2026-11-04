Billeteras digitales en Colombia ganan terreno frente al efectivo

Las billeteras digitales están cambiando la manera de pagar, transferir dinero y recibir ingresos en Colombia. Su expansión entre comercios y particulares, junto con la llegada de sistemas de transferencias inmediatas, permite realizar operaciones desde el celular sin depender de una misma entidad financiera. Este avance también plantea nuevos retos de seguridad, conectividad e inclusión financiera.

El crecimiento se refleja en los indicadores oficiales del Banco de la República. Durante el primer año de operación de Bre-B, el sistema procesó más de 1.700 millones de transacciones por un valor superior a 262 billones de pesos. También superó los 36 millones de personas registradas y las 116 millones de llaves para recibir dinero.

La plataforma comenzó a operar plenamente en octubre de 2025 y permite enviar recursos entre cuentas de distintas entidades mediante identificadores como el número de celular o el correo electrónico. Esto facilita pagos cotidianos sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

Bre-B facilita los pagos entre bancos y billeteras

Aplicaciones como Nequi, Daviplata y Movii forman parte de un entorno en el que las transferencias ya no dependen exclusivamente de que ambas personas tengan productos de la misma entidad. La interoperabilidad permite conectar los servicios financieros participantes, aunque las condiciones y los límites de operación pueden variar.

Este cambio también alcanza a los pequeños negocios. Más de 90.000 comercios habían registrado una llave de Bre-B durante los primeros meses de funcionamiento del sistema. Una tienda, un trabajador independiente o un establecimiento pueden recibir pagos sin manejar efectivo, siempre que cuenten con una cuenta o depósito compatible y los medios necesarios para realizar la operación.

La búsqueda de transferencias rápidas también se observa en servicios digitales internacionales. En sectores como el entretenimiento en línea, algunas plataformas ofrecen alternativas de pago mediante billeteras electrónicas. Las opciones relacionadas con casino Skrill depósito rápido muestran cómo este método aparece en actividades digitales, aunque los tiempos de depósito y retiro dependen de cada operador y proveedor financiero.

El crecimiento digital todavía enfrenta barreras

Un informe de Colombia Fintech registró 54,6 millones de registros de clientes de billeteras digitales, más de 3.300 millones de transacciones anuales y movimientos superiores a 332 billones de pesos. Estas cifras corresponden a datos recopilados sobre el sector y no representan necesariamente personas únicas, porque alguien puede tener varias cuentas.

La adopción fintech también plantea desafíos relacionados con la protección de datos, la prevención del fraude y el acceso a herramientas financieras. Para quienes viven en lugares con conectividad limitada o dependen de operaciones informales, el efectivo sigue siendo una alternativa necesaria.

Además, las aplicaciones no ofrecen exactamente los mismos servicios. Algunas están orientadas a transferencias y pagos habituales, mientras otras incorporan productos financieros adicionales. Conocer las billeteras virtuales más usadas ayuda a distinguir sus características antes de elegir una.

El sistema Bre-B permite transferencias de hasta 12.110.000 pesos por operación durante 2026, aunque cada entidad puede establecer límites inferiores y definir sus tarifas. Esa diferencia es importante al utilizar estas herramientas para pagos de mayor valor.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA(ChatGPT)