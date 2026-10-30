Agentes de IA, Bre-B y el futuro de los bancos: así fue el encuentro AIFI26 en Bogotá

La inteligencia artificial, los agentes autónomos y los pagos instantáneos fueron algunos de los temas que reunieron a directivos de bancos, fintech y compañías tecnológicas en Bogotá durante la primera edición en Colombia de AI In Finance (AIFI26), un encuentro realizado el pasado 27 de octubre en el Hotel Grand Hyatt. La jornada sirvió para discutir cómo estas tecnologías están modificando los servicios financieros y qué necesitan las empresas para llevar sus implementaciones más allá de las pruebas piloto.

El evento convocó a representantes de organizaciones como Rappi, Itaú, BBVA, Davivienda, Banco de Occidente, Microsoft y Amazon Web Services, entre otras compañías del ecosistema tecnológico y financiero. Durante las conferencias y paneles se abordaron los cambios que podría experimentar la banca hacia 2030, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y las posibilidades que ofrecen los sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas de manera autónoma.

Uno de los asuntos que concentró la atención fue precisamente la evolución de los agentes de IA. A diferencia de los asistentes tradicionales, estas herramientas pueden analizar información, tomar decisiones y ejecutar diferentes acciones, lo que abre posibilidades para automatizar operaciones bancarias, gestionar solicitudes y acompañar procesos de compra.

Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+ y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, señaló que estos encuentros permiten conocer experiencias de otras organizaciones e identificar qué soluciones están funcionando y cuáles son las dificultades que todavía enfrenta la industria.

Pagos instantáneos y nuevos modelos de negocio

Otra de las discusiones estuvo relacionada con la transformación de los medios de pago. Los participantes analizaron las oportunidades que ofrece la interoperabilidad entre plataformas y el crecimiento de las transacciones en tiempo real, especialmente a partir de iniciativas como Bre-B en Colombia.

La conversación incluyó los posibles cambios para las billeteras digitales, las tarjetas y los servicios financieros que buscan integrarse a nuevas experiencias de compra. También se discutió cómo los agentes de inteligencia artificial podrían intervenir en procesos comerciales, desde la búsqueda de productos hasta las recomendaciones y la ejecución de determinadas transacciones.

La agenda contó con la participación de Matías Laks, country manager de Rappi Colombia; Roxana Zamorano, CFO de Itaú Colombia; Sergio Rojas Munita, vicepresidente de Banca Minorista de BBVA; Martin Lovo, vicepresidente de Banca de Personas de Davivienda, y Diana Silva, gerente de Soporte Operativo del Banco de Occidente.

Los desafíos para ampliar el uso de estas tecnologías también tuvieron espacio en las conversaciones. La seguridad de la información, la infraestructura tecnológica, la disponibilidad de talento especializado y la capacidad de medir los resultados de las inversiones fueron algunos de los puntos abordados.

La discusión responde a una transformación que ya está en marcha. Según cifras de la Superintendencia Financiera, el 81 % de los establecimientos de crédito en Colombia utiliza inteligencia artificial en sus procesos. Además, las entidades bancarias invirtieron $3,6 billones en transformación digital, innovación y ciberseguridad durante 2025, un 9 % más que el año anterior.

Un estudio de la Universidad de Cambridge también encontró que el 40 % de las instituciones financieras reporta mejoras en rentabilidad asociadas al uso de IA. Sin embargo, el 55 % todavía tiene dificultades para medir el valor que generan estas implementaciones.

Hernan Litvac, cofundador de icomm y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, explicó que las nuevas herramientas están modificando la relación entre las empresas y sus clientes, al permitir recomendaciones, procesos de compra y servicios cada vez más personalizados.

Con AIFI26, Bogotá se sumó a las conversaciones regionales sobre inteligencia artificial aplicada a las finanzas, una industria que ahora enfrenta el reto de convertir sus avances tecnológicos en servicios más eficientes y nuevas oportunidades de negocio.