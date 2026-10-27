BBVA Colombia empezará a ofrecer débitos automáticos en tiempo real, con confirmación inmediata, de la mano de la fintech Druo. Arranca con más de tres millones de cuentas del banco: el cliente autoriza el cobro una vez desde el sitio del comercio y el pago se hace solo en cada fecha acordada.

¿Qué cambia con los débitos automáticos en tiempo real?

La diferencia con los débitos de hoy está en la respuesta. El comercio sabe en el momento si el cobro entró o fue rechazado, sin esperar horas o días, y el sistema funciona toda la semana, incluidos domingos y festivos. Para el usuario, la ventaja es no tener que entrar cada mes a hacer una transferencia o a pagar con tarjeta.

Según el anuncio, el servicio apunta a cobros periódicos y recurrentes como seguros, matrículas escolares, servicios públicos, telecomunicaciones y suscripciones. La cuenta se vincula y se valida desde los canales digitales de los comercios que adopten la solución, y el débito requiere autorización previa del cliente. Las notas del anuncio no incluyen una lista de comercios ni una fecha de lanzamiento por sector.

Druo dice que hoy cientos de empresas de la región usan su infraestructura de débitos automáticos para cobrar a casi dos millones de usuarios desde sus cuentas, y que quiere extender los débitos automáticos en tiempo real a otros bancos, apoyándose en Bre-B. En mayo la empresa ya había habilitado débitos con llaves Bre-B. Enter contó en su momento el botón de pagos de Druo, que buscaba un camino distinto al de PSE.

El contexto es el crecimiento de los pagos inmediatos: según el Banco de la República, las transferencias inmediatas crecieron 152 % en número y 164 % en valor durante 2025.

Para los clientes de otros bancos, la fecha todavía no existe: Druo habla de una visión, no de un calendario.

Fuentes: La República (larepublica.co/finanzas/bbva-y-druo-permitiran-debitos-automaticos-para-mas-de-tres-millones-de-cuentas-4511532) y Economía y Desarrollo (economiaydesarrollo.com).