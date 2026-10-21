¿Kapital será como Nubank o Revolut? Así funcionaría su nueva entidad en Colombia

Kapital quiere llevar a las empresas colombianas una propuesta de servicios financieros digitales que recuerde, en algunos aspectos, a la de Nubank o Revolut. Su objetivo es integrar soluciones de crédito y ahorro en una misma entidad, con tecnología e inteligencia artificial como parte de su operación. La compañía ya recibió autorización para constituir una sociedad financiera en el país, aunque todavía no puede operar bajo esa nueva figura.

La diferencia está en el público al que apunta. Mientras Nubank es conocido principalmente por sus productos financieros para personas naturales y Revolut ofrece servicios tanto a consumidores como a empresas en distintos mercados, Kapital concentra su apuesta en el sector empresarial. Su propuesta está dirigida a negocios de todos los tamaños, desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes compañías.

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la constitución de Kapital Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Esta decisión le permite avanzar en el proceso regulatorio, pero no equivale a una licencia definitiva para comenzar a ofrecer los productos de la nueva entidad.

Kapital llegó al mercado colombiano en 2022 y hasta ahora se ha concentrado en la financiación empresarial. A septiembre de 2026, reportaba más de 5.000 empresas atendidas y más de US$100 millones financiados en el país.

Con la nueva compañía, busca ampliar esa oferta. La intención es que las empresas puedan acceder a alternativas de crédito y ahorro desde una misma entidad, sin tener que gestionar necesariamente esos servicios por separado.

¿Qué le falta a Kapital para comenzar a operar?

El proceso tiene dos etapas. La primera, que ya superó, corresponde a la autorización para constituir la sociedad. Ahora debe completar la preparación de la entidad y obtener el permiso de funcionamiento de la Superintendencia Financiera.

Antes de concederlo, el organismo regulador debe verificar que la compañía esté lista para iniciar actividades. Por eso, aunque Kapital ya cuenta con autorización para avanzar, todavía no puede presentarse como una nueva entidad financiera en funcionamiento bajo esa figura.

La operación proyectada será completamente digital y estará impulsada por inteligencia artificial. La empresa ya utiliza tecnología propia y analítica de datos para originar financiación a negocios en Colombia. Sin embargo, los productos concretos que ofrecerá la nueva entidad dependerán de su desarrollo y de las autorizaciones correspondientes.

La iniciativa hace parte de los planes de expansión de Kapital Grupo Financiero, que tiene presencia en México, Colombia, España y Estados Unidos. El grupo reporta más de 350.000 clientes atendidos y una valoración de US$2.000 millones. El pasado 9 de septiembre anunció un financiamiento de US$125 millones para acelerar su crecimiento en sus mercados prioritarios, entre ellos Colombia.

La nueva sociedad tendrá su domicilio principal en Bogotá y podrá operar en todo el territorio nacional cuando obtenga el permiso requerido.

Mientras avanza el trámite, Kapital seguirá atendiendo a sus clientes empresariales con su portafolio actual. La llegada de una oferta más amplia de ahorro y crédito dependerá de que complete los requisitos regulatorios y reciba la autorización para comenzar a operar.