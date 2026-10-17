Dragon Ball Super: Beerus llegó a HBO Max: fecha de estreno y episodios

Goku vuelve a enfrentarse a una amenaza capaz de poner en peligro a toda la Tierra. Dragon Ball Super: Beerus, una versión mejorada de la historia protagonizada por el dios de la Destrucción, se estrenó en HBO Max el 16 de octubre de 2026 y tendrá nuevos episodios cada viernes.

La serie retoma los acontecimientos posteriores a la batalla contra Majin Boo, cuando el planeta ha recuperado la tranquilidad. Esa paz dura poco. Beerus despierta de un largo sueño y comienza a buscar información sobre un saiyajin que logró derrotar a Freeza.

El rumor lo lleva hasta Goku, cuyo poder despierta el interés del Dios de la Destrucción. El encuentro pone a la Tierra en peligro y da inicio a una confrontación que involucra al protagonista y a sus aliados en una batalla con consecuencias para el universo.

La nueva versión apuesta por una animación mejorada y visuales completamente nuevos. La producción está a cargo de Toei Animation, el estudio detrás de la franquicia, y toma como base la historia original, los diseños de personajes y la visión creativa de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball.

Beerus vuelve a poner a prueba el poder de Goku

La llegada de esta versión recupera uno de los enfrentamientos centrales de Dragon Ball Super. Beerus aparece como una amenaza que supera a los adversarios que Goku ha enfrentado hasta ese momento, mientras que los Kai y el Kai Supremo observan su despertar con temor por el alcance de sus poderes.

El conflicto comienza cuando el Dios de la Destrucción escucha hablar del saiyajin que venció a Freeza. A partir de ese momento, la búsqueda de Goku deja de ser un asunto individual y se convierte en un peligro para la Tierra.

La animación renovada es uno de los principales cambios de esta entrega. Aunque la historia conserva como base el relato original de Toriyama, la producción incorpora nuevos elementos visuales para presentar el enfrentamiento entre ambos personajes.

Los capítulos se publicarán semanalmente, cada viernes, desde el estreno del 16 de octubre. Esto significa que los seguidores podrán seguir la historia por entregas, en lugar de esperar a que termine la temporada para conocer su desarrollo.

Dragon Ball Super: Beerus se suma a otros títulos de la franquicia que están disponibles en HBO Max, entre ellos Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball DAIMA. La plataforma reúne así distintas producciones del universo creado por Toriyama, mientras esta nueva versión recupera la historia del encuentro entre Goku y el Dios de la Destrucción.