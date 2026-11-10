Netflix anuncia Otros Mundos, el spin-off de Stranger Things que llegará en 2028

Netflix anunció una nueva producción que ampliará el universo de Stranger Things. Se trata de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, una serie derivada de acción real que funcionará como precuela de la historia original y llevará a los espectadores hasta la década de 1950, varias décadas antes de los acontecimientos conocidos en Hawkins.

La producción fue creada por Matt y Ross Duffer, responsables de la serie original, junto con Kate Trefry, quien asumirá las funciones de cocreadora, guionista y showrunner. El proyecto tiene previsto su estreno en 2028 y contará con la participación de 21 Laps Entertainment, compañía de producción de Shawn Levy.

A diferencia de la historia protagonizada por Eleven, Mike, Dustin y sus amigos, esta nueva entrega presentará otros personajes y una época diferente. La década de 1950 servirá como punto de partida para explorar nuevos misterios y ampliar la mitología de la franquicia.

Netflix todavía no ha revelado detalles sobre la trama, los protagonistas ni la relación específica que tendrá esta historia con los acontecimientos de Stranger Things. Tampoco ha anunciado quiénes integrarán el reparto. Los hermanos Duffer adelantaron que la producción tendrá nuevos héroes y villanos, además de elementos que conservarán la identidad de la serie original.

El anuncio se realizó el 6 de noviembre, durante el Día de Stranger Things, una celebración anual que recuerda la fecha en la que Will Byers desapareció en la primera temporada, estrenada en 2016.

Joe Wright dirigirá los primeros episodios de la precuela

La dirección de los tres primeros episodios estará a cargo de Joe Wright, cineasta británico reconocido por películas como Orgullo y prejuicio, Expiación y Las horas más oscuras. El rodaje se realizará en Nuevo México, aunque Netflix no ha confirmado una fecha de inicio de las grabaciones.

Kate Trefry llega al proyecto después de trabajar durante varias temporadas en la serie original y escribir Stranger Things: The First Shadow, la obra teatral que amplió la historia de este universo antes de los acontecimientos televisivos.

La producción ejecutiva también contará con Shawn Levy, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling y Pavlina Hatoupis. Por su parte, Matt y Ross Duffer participarán a través de su compañía Upside Down Pictures.

Los creadores describieron la nueva serie como una historia que conservará elementos reconocibles de Stranger Things, pero que tendrá identidad propia, con personajes, ambientaciones y una mitología diferentes.

Un universo que seguirá creciendo después de Hawkins

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las franquicias más exitosas de Netflix. La plataforma reporta más de 1.200 millones de visualizaciones acumuladas entre las primeras cuatro temporadas.

La producción también trascendió la televisión con la obra teatral The First Shadow, libros, experiencias inmersivas y nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos está la serie animada Stranger Things: Tales From ’85.

Con Otros Mundos, Netflix apuesta por continuar la franquicia sin repetir la historia de Hawkins. Por ahora, los espectadores tendrán que esperar hasta 2028 para conocer a sus nuevos personajes y descubrir qué misterios conectarán esta aventura ambientada en los años cincuenta con el universo que comenzó con la desaparición de Will Byers.