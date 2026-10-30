Universal+: todos los estrenos de series y documentales que llegan en noviembre

La programación de noviembre de Universal+ tendrá nuevas temporadas de series policiales, dramas médicos y producciones documentales sobre historias reales. Entre los lanzamientos aparecen varias franquicias de Wolf Entertainment, como La Ley y el Orden y One Chicago, además de un documental sobre Ted Bundy y nuevos episodios de Saturday Night Live.

Estos son los estrenos anunciados para Latinoamérica y los detalles de cada producción:

Series y documentales que llegan en noviembre

1. One Chicago

Fecha de estreno: 2 de noviembre.

La franquicia regresa con tres nuevas temporadas: la 15 de Chicago Fire, la 14 de Chicago P.D. y la 12 de Chicago Med. Las historias continuarán después de finales de temporada marcados por un incendio que dejó bomberos atrapados, una investigación policial contra un sospechoso fugitivo y cambios personales y laborales en el equipo médico del Centro Médico Gaffney.

2. La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales

Fecha de estreno: 3 de noviembre.

La serie policial llega con su temporada 28 y se prepara para alcanzar un hito en televisión: su episodio número 600. La nueva entrega seguirá a la capitana Olivia Benson, interpretada por Mariska Hargitay, y al equipo de detectives de Manhattan. También profundizará en la historia del detective Jake Griffin, quien deberá afrontar una situación complicada.

3. La Ley y el Orden

Fecha de estreno: 3 de noviembre.

La temporada 26 traerá nuevas investigaciones sobre delitos de alto impacto, algunas inspiradas en acontecimientos que han ocupado los titulares de los medios de comunicación. La producción continuará combinando los procedimientos policiales con el desarrollo de los casos judiciales.

4. Law & Order Toronto: Criminal Intent

Fecha de estreno: 3 de noviembre.

La serie canadiense regresa con su segunda temporada. Los detectives Henry Graff y Frankie Bateman, interpretados por Aden Young y Kathleen Munroe, investigarán homicidios relacionados con secretos familiares, disputas de poder y motivaciones ocultas.

5. The Carters: Hurts to Love You

Fecha de estreno: 16 de noviembre.

Este documental de dos partes reconstruye la historia de la familia de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, y su hermano Aaron Carter, fallecido en 2022. Narrada desde la perspectiva de Angel Carter Conrad, hermana de ambos, la producción examina cómo la fama, las adicciones, los problemas de salud mental y las dificultades familiares afectaron sus vidas.

6. Love, Ted Bundy

Fecha de estreno: 20 de noviembre.

El documental dirigido por Christopher Cassel presenta las cartas que el asesino serial Ted Bundy escribió a su prima Edna Martin mientras esperaba su ejecución. Después de mantener su identidad en secreto durante 50 años, Martin decidió compartir los documentos y contar su relación con Bundy. La producción también incluye fotografías y entrevistas con familiares y amigos.

7. Saturday Night Live

Fecha de estreno: todos los sábados de noviembre.

El programa de humor llega con su temporada 52 y continuará con emisiones en directo desde los estudios de NBC en Nueva York. Cada episodio tendrá un presentador invitado y actuaciones musicales. Universal+ transmitirá el programa en vivo a través de Universal Comedy a las 23:30 (hora de Nueva York). La versión subtitulada estará disponible una semana después en la aplicación.