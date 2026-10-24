¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, Max y Prime al mes y al año?

Pagar varias plataformas de streaming puede parecer un gasto pequeño cuando cada suscripción se cobra por separado. Sin embargo, mantener Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video durante doce meses representa una cantidad considerable. La diferencia aumenta al elegir planes sin publicidad, mayor calidad de imagen o más pantallas simultáneas.
Para calcular cuánto cuestan las cuatro plataformas, comparamos sus tarifas de referencia en Colombia, México y España, con corte al 24 de octubre de 2026. El ejercicio contempla tres combinaciones de planes y muestra el gasto mensual y el acumulado de un año. Además, permite identificar cuándo existen descuentos por pago anticipado.
La comparación utiliza precios de contratación individual, sin promociones temporales ni paquetes de operadores. Para Prime Video se toma la tarifa de Amazon Prime, que incluye el servicio de entretenimiento. Las demás suscripciones se agrupan en modalidades económicas, estándar y superiores, según las opciones disponibles en cada mercado.
Cuánto se paga por las cuatro plataformas según el país
Los precios cambian según la modalidad contratada. Las opciones económicas permiten acceder al catálogo con determinadas limitaciones. En cambio, los planes superiores pueden incluir resolución 4K, más reproducciones simultáneas y menos publicidad. Estas características dependen de cada servicio.
A continuación, se detallan las tarifas individuales de cada servicio. Además, se calcula cuánto cuesta mantener las cuatro suscripciones durante un mes y durante doce meses.
|Plataforma
|Económico
|Estándar
|Superior
|Colombia (COP)
|Netflix
|$18.900
|$32.900
|$50.900
|Disney+
|$25.900
|$36.900
|$54.900
|HBO Max
|$22.900
|$29.900
|$40.900
|Prime Video
|$24.900
|$24.900
|$24.900
|Total mensual
|$92.600
|$124.600
|$171.600
|Total 12 meses
|$1.111.200
|$1.495.200
|$2.059.200
|México (MXN)
|Netflix
|$139
|$269
|$369
|Disney+
|$159
|$259
|$339
|HBO Max
|$149
|$239
|$299
|Prime Video
|$129
|$129
|$129
|Total mensual
|$576
|$896
|$1.136
|Total 12 meses
|$6.912
|$10.752
|$13.632
|España (EUR)
|Netflix
|8,99 €
|14,99 €
|21,99 €
|Disney+
|6,99 €
|10,99 €
|15,99 €
|HBO Max
|6,99 €
|10,99 €
|15,99 €
|Prime Video
|4,99 €
|4,99 €
|4,99 €
|Total mensual
|27,96 €
|41,96 €
|58,96 €
|Total 12 meses
|335,52 €
|503,52 €
|707,52 €
Los importes corresponden a precios de referencia de cada categoría. Por ejemplo, en Colombia, las tres tarifas mensuales de HBO Max están publicadas en su ficha de la App Store. Sin embargo, pueden variar según el canal de contratación.
En dólares estadounidenses, mantener las cuatro suscripciones representa aproximadamente entre 29 y 54 USD al mes en Colombia, entre 31 y 61 USD en México y entre 31 y 66 USD en España. Las conversiones utilizan tipos de cambio de referencia del 23 y 24 de octubre de 2026 y pueden variar.
Aunque las categorías permiten organizar los precios, sus características no son idénticas entre países. Algunos planes económicos incluyen anuncios, mientras que otros permiten ver contenidos sin publicidad. Por su parte, Prime Video conserva la misma membresía base en las tres combinaciones de la tabla.
Pagar por adelantado puede reducir el gasto anual
El costo de doce mensualidades no siempre coincide con el precio de una suscripción anual. Esto se debe a que algunas plataformas ofrecen descuentos por contratar un año completo. Netflix, en cambio, mantiene la facturación mensual y no dispone de membresías anuales.
Amazon Prime permite identificar la diferencia. En Colombia, pagar el año completo cuesta COP 165.600, frente a COP 298.800 acumulados mensualmente. En México, la cuota anual es de MXN 945, mientras doce pagos suman MXN 1.548. En España, los importes correspondientes son 49,90 € y 59,88 €.
Disney+ también ofrece descuentos. Su plan Estándar anual cuesta COP 309.900 en Colombia, MXN 2.169 en México y 109,90 € en España. La modalidad Premium tiene tarifas anuales de COP 459.900, MXN 2.839 y 159,90 €, respectivamente.
El costo de doce mensualidades no siempre coincide con el precio de una suscripción anual. Esto ocurre porque algunas plataformas ofrecen descuentos por pagar anticipadamente. Netflix, en cambio, mantiene la facturación mensual y no dispone de membresías anuales.
Otra opción para reducir el gasto consiste en alternar las suscripciones según los estrenos de cada mes, en lugar de mantener todas activas durante el año. También conviene revisar qué contenidos generan pagos adicionales. Por ejemplo, Prime Video permite comprar series por separado, independientemente de la membresía.
Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)