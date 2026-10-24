¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, Max y Prime al mes y al año?

Pagar varias plataformas de streaming puede parecer un gasto pequeño cuando cada suscripción se cobra por separado. Sin embargo, mantener Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video durante doce meses representa una cantidad considerable. La diferencia aumenta al elegir planes sin publicidad, mayor calidad de imagen o más pantallas simultáneas.

Para calcular cuánto cuestan las cuatro plataformas, comparamos sus tarifas de referencia en Colombia, México y España, con corte al 24 de octubre de 2026. El ejercicio contempla tres combinaciones de planes y muestra el gasto mensual y el acumulado de un año. Además, permite identificar cuándo existen descuentos por pago anticipado.

La comparación utiliza precios de contratación individual, sin promociones temporales ni paquetes de operadores. Para Prime Video se toma la tarifa de Amazon Prime, que incluye el servicio de entretenimiento. Las demás suscripciones se agrupan en modalidades económicas, estándar y superiores, según las opciones disponibles en cada mercado.

Cuánto se paga por las cuatro plataformas según el país

Los precios cambian según la modalidad contratada. Las opciones económicas permiten acceder al catálogo con determinadas limitaciones. En cambio, los planes superiores pueden incluir resolución 4K, más reproducciones simultáneas y menos publicidad. Estas características dependen de cada servicio.

A continuación, se detallan las tarifas individuales de cada servicio. Además, se calcula cuánto cuesta mantener las cuatro suscripciones durante un mes y durante doce meses.