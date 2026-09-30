Prime Video permite comprar series de TV en Colombia: precios y títulos disponibles

A partir de hoy, los usuarios de Prime Video en Colombia pueden comprar series de televisión desde la misma aplicación en la que ven películas, producciones originales y deportes en vivo. La nueva oferta incluye cerca de 200 temporadas y no requiere una membresía Prime ni una suscripción a otro servicio de streaming.

El catálogo reúne títulos de estudios como Warner Bros., NBCUniversal, Sony Pictures Television, Paramount, MGM, Encripta y TeachingCo. Entre las series disponibles figuran Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, Yellowstone, Landman, Mr. Robot, Bates Motel, Keeping Up With the Kardashians, Parks and Recreation y Psych.

Los clientes pueden adquirir episodios sueltos, temporadas completas o paquetes de series. Los precios van de COP 19.900 a COP 54.900. Una vez comprados, los títulos pueden verse en cualquier momento y en dispositivos compatibles con Prime Video.

La incorporación amplía la tienda de la plataforma en el país, que ya permitía comprar películas. La nueva opción también se habilitó en Brasil, México y Chile, como parte de una expansión regional.

Compra sin suscripción y desde la aplicación

Para participar, basta con explorar la tienda de Prime Video y elegir el episodio, la temporada o el paquete que se desea comprar. No es necesario contratar Prime ni pagar por un servicio de streaming adicional para acceder a esta oferta; la compra se realiza dentro de la aplicación.

La membresía Prime en Colombia es independiente de la compra de series y cuesta COP 24.900 mensuales o COP 165.600 al año. Incluye beneficios como entregas internacionales gratuitas desde Amazon.com sin compra mínima, acceso al catálogo de Prime Video, una suscripción gratuita a un canal de Twitch y videojuegos mediante Prime Gaming. Quienes califiquen pueden solicitar una prueba gratuita de 30 días.

Prime Video también reúne opciones para alquilar o comprar estrenos y suscribirse a otros servicios de streaming desde la misma aplicación. Según la oferta, la mayoría de esas suscripciones incluye una prueba gratuita de siete días.

La nueva tienda de series queda disponible desde el 30 de septiembre para los usuarios en Colombia. La nota tiene aproximadamente 280 palabras; el material no especifica restricciones adicionales, como fechas de vencimiento o condiciones por título.