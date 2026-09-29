Estos son los estrenos de Netflix Colombia para octubre de 2026

Las nuevas temporadas de Lupin y Nadie quiere esto encabezan los lanzamientos de Netflix Colombia para octubre. La programación también incluye películas, títulos infantiles y documentales sobre Michael Schumacher, Mike Tyson y Matthew Perry, con estrenos distribuidos a lo largo del mes.

La agenda comenzará el 2 de octubre con Las cartas de la vida, una película sobre la relación que surge entre una madre soltera y un recluso a través de cartas. Ese mismo día se estrenará Schumacher 94: Nace una leyenda, documental que vuelve sobre la primera victoria del piloto alemán en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con entrevistas y archivos de la temporada.

El suspenso llegará el 7 de octubre con El círculo. La historia parte del asesinato de una actriz y sigue los secretos y la trama de espionaje que ponen en peligro a cuatro amigos de infancia. Para los más pequeños, el segundo capítulo de Academia Unicornio: Secretos por descubrir estará disponible el día 8.

Los estrenos deportivos tendrán dos paradas. El 10 de octubre se lanzará la temporada 17 de WWE Money in the Bank, centrada en la competencia por el contrato que garantiza una oportunidad por el título mundial. El documental de cuatro partes Tyson, sobre la vida del boxeador Mike Tyson, llegará el 13.

Series nuevas y regresos en la segunda mitad del mes

El 15 de octubre vuelve La diplomática con su cuarta temporada. Kate deberá afrontar problemas en su matrimonio y una crisis política: un ataque y un encubrimiento ponen en riesgo la alianza que forjó entre Estados Unidos y el Reino Unido. Al día siguiente se estrenará Lo dejamos acá, comedia negra argentina sobre un psicólogo que rompe las reglas de su profesión al tratar de ayudar a un escritor bloqueado.

Joanne y Noah regresan el 22 de octubre en la tercera temporada de Nadie quiere esto. Su relación da un nuevo paso, aunque los conflictos y las intromisiones familiares complican el camino. El 23 será el turno de Lupin: Parte 4: tras salir de prisión, Assane busca empezar de nuevo con su familia, pero la imitación de sus robos lo lleva a retomar sus engaños.

Ese mismo día se estrenará Contra el huracán, película ambientada durante el paso del huracán Otis por Acapulco, donde dos medio hermanos luchan por sobrevivir. La programación de octubre cerrará el 27 con El de Matthew Perry, serie documental sobre el éxito, los problemas de adicción y la muerte del actor de Friends, contada mediante testimonios de personas cercanas.

Las fechas anunciadas corresponden a Netflix Colombia y están sujetas a cambios. La disponibilidad de los títulos puede confirmarse en el catálogo de la plataforma.