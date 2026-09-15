Emmy 2026: las series ganadoras y dónde verlas

Los Emmy 2026 ya tienen ganadores y esta vez la lista también puede funcionar como una guía para elegir la próxima serie. Widow’s Bay fue la producción más premiada de la edición, mientras The Pitt volvió a quedarse con el reconocimiento a mejor drama y DTF St. Louis ganó entre las series limitadas.

Apple TV, HBO Max y Netflix concentran buena parte de las producciones reconocidas en las principales categorías. Terror con comedia, drama médico, ciencia ficción y suspenso forman parte de una selección que permite pasar de los premios directamente al streaming. Estas son algunas de las series que salieron ganadoras y las plataformas donde pueden verse.

Widow’s Bay convirtió el terror y la comedia en 14 premios

Con 14 premios, Widow’s Bay terminó como la producción más reconocida de la edición. Seis de esas estatuillas fueron entregadas durante la ceremonia principal. La serie ganó como mejor comedia y Matthew Rhys recibió el reconocimiento a mejor actor protagonista. Kate O’Flynn y Stephen Root también fueron premiados por sus actuaciones de reparto.

La historia transcurre en una pequeña comunidad ubicada en una isla frente a Nueva Inglaterra. Tom Loftis, su alcalde, intenta atraer turistas pese a las advertencias de los habitantes sobre una antigua maldición. Su plan funciona, pero la llegada de visitantes coincide con acontecimientos que empiezan a dar credibilidad a las historias que circulaban por el lugar.

Esa combinación de terror, misterio y comedia la diferencia de las comedias tradicionales y ayuda a explicar por qué terminó convertida en la producción con más estatuillas de los Emmy 2026.

Dónde verla: Apple TV. La primera temporada tiene 10 episodios y fue estrenada globalmente por la plataforma. La disponibilidad puede variar según el país.

The Pitt repitió como mejor drama y ya tiene dos temporadas

Por segundo año consecutivo, el premio a mejor serie dramática quedó en manos de The Pitt. Noah Wyle también volvió a imponerse como mejor actor protagonista por su interpretación del doctor Michael “Robby” Robinavitch.

Cada episodio sigue una hora de una extensa jornada dentro del área de urgencias de un hospital de Pittsburgh. La estructura permite que los casos médicos y las decisiones del equipo avancen casi en tiempo real, una característica que distingue a la producción de otros dramas hospitalarios.

Durante la segunda temporada se mantiene esa fórmula, pero la acción se traslada a una nueva jornada de trabajo durante el verano. Con su victoria de 2026, The Pitt consiguió el premio a mejor drama en sus dos primeras temporadas.

Dónde verla: HBO Max. Sus dos temporadas están disponibles en la plataforma. En algunos mercados también puede verse mediante el canal de HBO Max en Prime Video y, en España, a través de Movistar Plus+ Ficción Total. Estas alternativas dependen del país y de las suscripciones disponibles en cada servicio.

Pluribus convirtió una premisa extraña en un Emmy para Rhea Seehorn

El premio a mejor actriz protagonista de drama fue para Rhea Seehorn por Pluribus, la serie creada por Vince Gilligan. La producción parte de una idea poco convencional: la persona más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad.

En el centro de la historia está Carol Sturka, interpretada por Seehorn, quien descubre que un fenómeno ha transformado a buena parte de la humanidad. A partir de esa situación, la serie combina ciencia ficción, drama y humor oscuro, alejándose de las historias construidas alrededor de viajes espaciales, superhéroes o futuros tecnológicos.

Entre las producciones reconocidas en los Emmy 2026, esta propuesta ofrece una alternativa para quienes prefieren la ciencia ficción centrada en personajes y en las consecuencias de un cambio radical en el comportamiento humano.

Dónde verla: Apple TV. La primera temporada está disponible en el servicio. El catálogo puede presentar diferencias según el país.

DTF St. Louis cerró su historia en siete episodios

El premio a mejor serie limitada o de antología fue para DTF St. Louis, que terminó la edición con siete reconocimientos. Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini encabezan el reparto de una historia que comienza con un triángulo amoroso entre tres adultos y termina conectada con una muerte.

Una de sus diferencias frente a las demás opciones de esta selección es la duración. La producción fue concebida como una serie limitada de siete episodios, por lo que la historia puede verse completa sin comenzar varias temporadas.

Entre los reconocimientos individuales aparecen los obtenidos por David Harbour y Linda Cardellini por sus actuaciones de reparto. La producción sumó además premios en categorías como dirección y edición.

Dónde verla: HBO Max. Los siete episodios están disponibles en la plataforma. En España también puede verse mediante Movistar Plus+ Ficción Total. La disponibilidad de esta segunda alternativa depende del país.

Hacks cerró su historia con otro Emmy para Jean Smart

Aunque no ganó como mejor comedia, la quinta y última temporada de Hacks dejó otro reconocimiento importante. Jean Smart obtuvo nuevamente el Emmy a mejor actriz protagonista de comedia por su interpretación de Deborah Vance.

A lo largo de la serie se desarrolla la relación entre una veterana comediante y Ava Daniels, una joven guionista que termina trabajando con ella. Las diferencias generacionales, la industria del entretenimiento y la evolución profesional de ambas sostienen una historia que concluyó en 2026 después de cinco temporadas.

Con este nuevo premio, Smart llegó a ocho Emmy interpretativos durante su carrera y se situó entre las intérpretes con más reconocimientos de actuación en la historia de estos galardones.

Dónde verla: HBO Max. La serie terminó con cinco temporadas. El número de temporadas disponibles puede variar según el mercado.

The Beast in Me le dio a Matthew Rhys un segundo premio

Una de las particularidades de la ceremonia estuvo protagonizada por Matthew Rhys. Además de ganar por Widow’s Bay, recibió el Emmy a mejor actor protagonista de serie limitada o película por The Beast in Me.

A lo largo de ocho episodios, el thriller reúne a Rhys y Claire Danes. Ella interpreta a Aggie Wiggs, una escritora que atraviesa un duelo y comienza a interesarse por su nuevo vecino, Nile Jarvis, un hombre que estuvo bajo sospecha por la desaparición de su esposa.

Ese doble reconocimiento convirtió a Rhys en el primer intérprete que gana dos categorías de actuación protagonista en una misma edición de los Emmy. Para quien prefiera suspenso frente a las propuestas de comedia, drama médico o ciencia ficción de esta lista, la producción ofrece una historia cerrada de menor duración.

Dónde verla: Netflix. Los ocho episodios están disponibles en la plataforma, aunque el catálogo puede variar según la región.

Qué ganadora de los Emmy 2026 elegir según lo que quieras ver

La elección cambia bastante según el género. Quienes prefieran el drama médico tienen dos temporadas de The Pitt, mientras Widow’s Bay mezcla terror, misterio y comedia. Para la ciencia ficción está Pluribus y, si se busca una historia más corta, DTF St. Louis permite completar su trama en siete episodios.

Otra posibilidad es elegir una producción que ya tenga un cierre definitivo. Hacks terminó después de cinco temporadas, mientras The Beast in Me concentra su thriller en ocho episodios. HBO Max reúne varias de las producciones de esta selección, mientras Apple TV y Netflix completan las alternativas.

Los catálogos y las vías de acceso no son idénticos en todos los mercados. Algunas producciones pueden estar disponibles directamente en su plataforma principal y también mediante canales integrados en otros servicios o distribuidores locales. Por eso, conviene comprobar la disponibilidad en cada país antes de contratar una suscripción únicamente para ver una de estas producciones.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)