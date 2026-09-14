Book, el librero que resuelve crímenes entre libros, regresa con una segunda temporada

Un librero rodeado de miles de ejemplares antiguos vuelve a convertirse en investigador de asesinatos en el Londres de la posguerra. “Bookish”, la serie británica creada, escrita y protagonizada por Mark Gatiss, estrenará su segunda temporada en Film&Arts el jueves 17 de septiembre a las 8:00 p. m. en Colombia.

La historia mantiene como protagonista a Gabriel Book, dueño de Book’s Books, una librería especializada en ejemplares antiguos ubicada en Archangel Lane. Su conocimiento de la literatura, la historia y los detalles que esconden sus libros lo convierte en un aliado poco convencional de la policía local.

Ambientada en 1946, apenas un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, la producción mezcla el misterio policial clásico con una Londres todavía marcada por los efectos del conflicto. Book vuelve a utilizar su particular capacidad para conectar pistas y encontrar información que otros investigadores pasan por alto.

La nueva temporada comienza con un caso relacionado con el espiritualismo. Book tendrá que investigar al médium Harold Sneed, interpretado por Jason Watkins, antes de involucrarse en un asesinato ocurrido en una sastrería cercana a Savile Row.

Allí aparece uno de los misterios más particulares de los nuevos episodios: el anciano sastre Maxie Kleinmann insiste en declararse culpable, aunque las pruebas sugieren que detrás del crimen hay algo mucho más complejo. Allan Corduner interpreta a Kleinmann, mientras que el caso llevará a Book a descubrir una trama que apunta en varias direcciones.

Los nuevos casos también ponen a prueba la vida de Book

La tercera investigación trasladará la historia fuera de Londres. Book y Jack viajarán al pueblo alemán de Würl por encargo de un misterioso personaje conocido como “E”. La misión consiste en detener a una duquesa ladrona, pero el viaje terminará convertido en una situación mucho más peligrosa cuando ambos queden atrapados en un castillo durante la Navidad, rodeados de sospechosos y secretos.

Los crímenes no serán el único problema para Gabriel Book. Su vida personal tendrá un peso mayor en esta entrega, especialmente su relación con Trottie, interpretada por Polly Walker.

Book está casado con Trottie, su mejor amiga desde la infancia. El matrimonio le permite ocultar su homosexualidad en una época en la que las relaciones entre hombres todavía eran ilegales en Inglaterra. La aparición del distinguido coronel Reggie Winters, interpretado por Rupert Graves, amenaza con alterar ese equilibrio.

Te puede interesar: La serie coreana que muestra el desarrollo de electrodomésticos con IA con un guiño a Samsung y LG

Gatiss, reconocido por su trabajo en “Sherlock” y “The League of Gentlemen”, vuelve a encabezar una producción que amplía las historias de sus personajes mientras introduce nuevos rostros. También regresan Connor Finch como Jack Blunt, Elliot Levey como el inspector Bliss, Blake Harrison como el sargento Morris y Buket Kömür como Nora.

La segunda temporada incorpora además a Miranda Richardson como la duquesa Alberta, Simon Callow como “E”, Claire Skinner como Mrs Calthrop y Youssef Kerkour como Yusuf. Entre los invitados aparecen Ricky Champ, Liza Sadovy, Oli Fyne, Ingrid Oliver y John Hopkins.

Los nuevos episodios fueron escritos por Gatiss, Matthew Sweet e Ian Hallard, con Carolina Giammetta nuevamente en la dirección y Jake Harvey como productor. “Bookish” es una producción de Eagle Eye Drama en asociación con Happy Duck Films.

Para la audiencia en Colombia, el regreso de Gabriel Book tiene una fecha concreta: jueves 17 de septiembre a las 20:00 horas por Film&Arts.