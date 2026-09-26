‘Avengers: Endgame’ regresa a los cines de Colombia con escenas inéditas y formatos inmersivos

Los fanáticos de Marvel podrán volver a ver ‘Avengers: Endgame’ en pantalla grande, esta vez con contenido que no estuvo en la versión estrenada originalmente en 2019. Cinemark Colombia anunció una reexhibición especial de la película, que incluye escenas nunca antes vistas, un tributo especial y material detrás de cámaras.

La cinta estará disponible en los teatros de la cadena a nivel nacional. El material señala que la programación comenzó el 17 de septiembre y que la reexhibición se extenderá hasta el 24 de septiembre, con funciones en diferentes formatos.

La propuesta busca que el regreso no sea simplemente una repetición de la película que cerró la Saga del Infinito. Además de la historia completa, el público podrá encontrar contenido adicional preparado para quienes quieran volver sobre algunos de los momentos de la producción y descubrir material que no había llegado a las salas.

Una película que vuelve con una experiencia de gran formato

Uno de los atractivos de esta nueva exhibición está en la posibilidad de verla en la Pantalla Gigante XD de Cinemark, que cuenta con la certificación Infinity Vision. Este estándar identifica salas de Formato Grande Premium con pantallas de gran tamaño, proyección láser de alto brillo y sistemas de audio inmersivo.

La certificación fue presentada por The Walt Disney Company en 2026 para distinguir espacios que cumplen determinados estándares técnicos. En el caso de Cinemark, el título también podrá disfrutarse con sillas D-BOX, que sincronizan el movimiento con la acción de la película, y en Sala Premier, con sillas reclinables, servicio en la sala y oferta gastronómica.

El regreso tiene como protagonista una película que originalmente llegó a los cines en abril de 2019 bajo la dirección de Anthony y Joe Russo. Con una duración de tres horas, ‘Avengers: Endgame’ cerró la Saga del Infinito después de 22 películas conectadas y reunió a personajes interpretados por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner.

Su estreno tuvo además un impacto comercial considerable. La producción recaudó alrededor de 1.200 millones de dólares durante su primer fin de semana mundial y llegó a superar los 2.790 millones de dólares en taquilla global.

Para quienes quieran asistir, Cinemark habilitó la consulta de horarios, teatros y formatos disponibles a través de su página web y de la aplicación oficial para Android y iOS. Los integrantes de Cine Club también tienen beneficios en boletería y confitería, mientras que los martes y miércoles aplican tarifas especiales dentro de los llamados días inteligentes.