“RASHASH”: cuándo se estrena en A&E la serie sobre uno de los criminales más buscados de Arabia Saudita

El ascenso de uno de los criminales más buscados de Arabia Saudita y la investigación policial que terminó con su captura llegarán a la pantalla de A&E con “RASHASH”, una serie dramática de ocho episodios inspirada en hechos reales. La producción se estrenará el domingo 20 de septiembre a las 21:00 horas.

Ambientada a finales de la década de 1980, la historia sigue a Rashash, interpretado por Yagoub Al Farhan, mientras construye una trayectoria criminal que lo convierte en uno de los hombres más buscados del país. Frente a él aparece Fahd, un joven oficial interpretado por Nayef Al Dhufairi, decidido a encontrarlo y anticiparse a sus movimientos.

La persecución entre ambos atraviesa los ocho capítulos. Mientras Rashash intenta mantenerse fuera del alcance de las autoridades, Fahd desarrolla una investigación que lo lleva a buscar patrones en las operaciones de la banda, identificar a sus integrantes y preparar diferentes operativos para detenerlos.

El primer episodio, “Orígenes”, presenta a Fahd después de ser suspendido del trabajo de campo por cuestionar una decisión de su superior. Al mismo tiempo, Rashash, todavía vinculado a las fuerzas de seguridad, descubre a dos soldados involucrados en actividades ilegales y decide intervenir.

La historia avanza con la fuga de Rashash y sus compañeros. En los capítulos siguientes, la policía amplía la investigación, aparecen testimonios que permiten acercarse a la identidad del líder de la banda y se plantean operaciones para tenderle una emboscada. La tensión aumenta cuando Fahd y sus compañeros intentan descubrir también la existencia de un posible infiltrado dentro de la investigación.

Una producción saudita con grandes escenas de acción

“RASHASH” fue producida por MBC Studios en 2020 y fue presentada en su lanzamiento original como una de las producciones sauditas de mayor escala realizadas hasta ese momento. La apuesta también se refleja en sus secuencias de acción, que incluyeron tres jornadas completas de rodaje con helicópteros y el uso de cámaras Phantom de alta velocidad, drones, Steadicams y el sistema Russian Arm Dynamic.

La coordinación de más de 24 escenas de acción y riesgo estuvo a cargo de Kaloyan Vodenicharov, quien cuenta con créditos en producciones como “World War Z” y “Mission: Impossible – Rogue Nation”. El elenco recibió entrenamiento especial para manejar las réplicas de armas empleadas durante la filmación y algunos actores participaron directamente en determinadas escenas de acción, aunque cada uno tuvo un doble de riesgo.

Te puede interesar: La serie coreana que muestra el desarrollo de electrodomésticos con IA con un guiño a Samsung y LG

El reparto principal está integrado por actores sauditas, entre ellos Khalid Yaslam como Azam, Fayez Bin Jurays como Omar, Hakeem Jomah como Sultan, Abdullah Al Barrack como Mahal, Ibrahim Al Hajjaj como Qahas, Ayman Al Mutahhir como Musleh y Sumaya Rida como Aida.

La serie fue creada por el guionista británico Tony Jordan, conocido por trabajos como “EastEnders”, “Hustle” y “Life on Mars”. Jordan escribió la producción junto con Sheikha Suha Al Khalifa y Richard Bellamy, mientras que Colin Teague estuvo al frente de la dirección.

Después del estreno del 20 de septiembre, los capítulos llegarán semanalmente. “Fuego en el desierto” se emitirá el 27 de septiembre; “Líneas difusas” y “La caída”, el 4 de octubre; y los dos últimos episodios, “Fin del juego” y “Venganza”, el 11 de octubre.