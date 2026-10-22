Netflix Colombia: estrenos de series y películas en noviembre de 2026

Netflix tendrá en noviembre de 2026 una programación que combina producciones sobre hechos históricos, dramas, documentales de crímenes reales y contenidos para toda la familia. Entre los lanzamientos anunciados para Colombia está Palacio, una serie sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985, que llegará a la plataforma el 6 de noviembre.

La producción aborda la toma del edificio por parte de un comando guerrillero del M-19, la posterior retoma militar y la búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas. Su estreno coincide con un mes en el que la plataforma también incorporará nuevas temporadas de series, películas y documentales.

Otro de los lanzamientos destacados es La emperatriz, que regresa con su tercera temporada el 12 de noviembre. La historia sigue a Isabel en medio de las dificultades que atraviesan su matrimonio y el imperio, mientras toma una decisión que cambiará su vida y el futuro de Europa.

El catálogo también incluirá La ley de Alicia, una serie que llegará el 11 de noviembre. La trama sigue a una mujer que, tras ver derrumbarse la vida que había construido, vuelve a ejercer el derecho e intenta reconstruir su carrera profesional.

El 18 de noviembre será el turno de Gordon, un drama basado en el libro de Marcelo Larraquy. La producción cuenta la historia de Aníbal Gordon, quien pasa de ser un ladrón de poca monta a convertirse en un asesino durante los violentos años setenta en Argentina.

Películas y documentales que llegan a Netflix en noviembre

Entre las películas anunciadas figura El niño, disponible desde el 27 de noviembre. Ambientada en el País Vasco en 1980, narra las consecuencias de una explosión de gas que acaba con la vida de Nuco y muestra cómo su madre intenta rehacer su vida mientras su abuelo se niega a aceptar la tragedia.

La oferta cinematográfica también incluye Un amor posible, del director surcoreano Lee Chang-dong, conocido por Burning. La película llegará el 6 de noviembre y sigue a dos parejas que se enfrentan a deseos ocultos después de conocerse.

Para quienes prefieren las historias de investigación, Desprotegida: el crimen de Pazos estará disponible desde el 6 de noviembre. El documental reconstruye el caso de Isabel Fuentes, quien quedó al borde de la muerte tras un supuesto robo en su casa en 2015, y las sospechas que pronto recayeron sobre personas de su círculo cercano.

El catálogo de documentales se ampliará el 23 de noviembre con Los juicios de Karen Read, una serie sobre los procesos judiciales por asesinato que generaron teorías de conspiración virales. La producción examina distintas hipótesis sobre el caso, desde un accidente hasta un posible encubrimiento.

La programación también tendrá espacio para el entretenimiento familiar. La razón de estar contigo: una Navidad perfecta llegará el 4 de noviembre con una historia en la que un perro intenta reunir a su familia humana antes de Nochebuena, después de una emergencia médica. Para el público infantil, La casa de perritos de Doozie estará disponible el 9 de noviembre, mientras que Hermanastras, una comedia de acción que juega con el cuento de Cenicienta, se estrenará el 20 de noviembre.

El calendario incluye además un evento deportivo en directo: el partido de la NFL entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, programado para el 25 de noviembre desde Los Ángeles.

Las fechas corresponden a los estrenos anunciados para Colombia y están sujetas a cambios.