A&E estrena “Promesa del Diablo”, el thriller egipcio sobre un pacto con Iblis

Ibrahim (Amr Youssef) es un empresario exitoso de El Cairo. El día en que consigue un importante proyecto para remodelar una zona marginal de la ciudad, a Zeina (Aïcha Ben Ahmed) le diagnostican la enfermedad. El pacto lo cierra con Iblis (Fathy Abdel Wahab) bajo una condición: el alma se entregaría después de su muerte. Zeina se recupera, contra todo pronóstico. Pero el Diablo no espera. Empieza a apoderarse del alma de Ibrahim mientras este sigue vivo, y el hombre tranquilo y amable de antes se vuelve agresivo, violento, cada vez más difícil de reconocer.

Su única posibilidad de romper el trato aparece en la figura de Jennifer Campbell (Paula Patton), una profesora estadounidense que también pagó por los actos de Iblis. Su esposo, Aydan Alshareef, experto en posesiones demoníacas, murió hace poco en circunstancias misteriosas. Con esas pérdidas a cuestas, los dos buscarán la manera de enfrentar al Diablo antes de que sea tarde.

Una producción egipcia con dos idiomas y un coreógrafo de Hollywood

La serie, inspirada en la mitología egipcia y árabe, se grabó en Egipto y alterna diálogos en árabe y en inglés. Su título original es “Waad Iblis” y se estrenó en 2022 en Shahid VIP, la plataforma de streaming de MBC Group para Medio Oriente y Norte de África. Varias de sus escenas de acción y riesgo fueron coreografiadas por Kaloyan Vodenicharov, quien trabajó en “Mission: Impossible – Rogue Nation”, “No Time to Die”, “World War Z” y “Troy”.

Detrás de las cámaras hay nombres que el público de A&E ya conoce. El guionista Tony Jordan, con créditos en “Life on Mars”, “Hustle” y “EastEnders”, encabeza el equipo de escritura. La dirección es de Colin Teague, ganador de un Emmy y nominado a los BAFTA, con trabajo previo en “Doctor Who”, “Being Human” y “Torchwood”. Ambos ya habían trabajado juntos en “Rashash”, la serie saudita basada en la historia real de uno de los criminales más buscados de Arabia Saudita, que el canal estrenó hace poco como parte de su apuesta por ficciones producidas en Medio Oriente.

El elenco incluye además a Yaqoub Alfarhan, Ahmed Magdy, Ahmed Al Refaei, Mohamed Yousry, Mohamed Marzban, Khaled Kamal, Moataz Hisham, Mourad Makram y Amr Gamal. Participa también la fallecida actriz Maha Abou Ouf, y la egipcia Nelly Karim aparece como estrella invitada.

El estreno será el domingo 18 de octubre a las 21 h en Colombia, 22 h en México y 23 h en Argentina y Chile. Cada domingo se emitirán dos episodios.