Netflix se ve borroso aunque el internet sea rápido: qué revisar en el PC y el televisor

Paga el plan más caro, el internet de la casa marca 100 megas y, aun así, Netflix se ve borroso en el televisor nuevo. Antes de culpar al proveedor de internet o a Netflix, conviene saber que la calidad real depende de una cadena de cinco eslabones: plan, configuración de la cuenta, velocidad que llega a ese aparato, navegador o dispositivo, y el título mismo. Si uno solo queda en bajo, toda la imagen baja.

Estas son las cinco revisiones, en orden, según la documentación oficial del centro de ayuda de Netflix.

1. El plan y la etiqueta de calidad

No todos los planes de Netflix entregan Ultra HD (4K) y HDR: solo los planes que lo incluyen. El primer chequeo está en la página de Cuenta, donde se ve el plan contratado, y en la ficha de cada serie o película, donde aparece la etiqueta de calidad disponible para ese título. Si el plan no incluye 4K, ningún ajuste posterior lo va a producir.

2. La configuración de reproducción de cada perfil

Cada perfil de la cuenta tiene su propio ajuste de uso de datos, y puede estar limitando la imagen sin que nadie lo recuerde. La ruta es Cuenta, luego Perfiles, luego Configuración de reproducción. Las opciones son Baja (hasta 0,3 GB por hora, calidad básica), Media (hasta 0,7 GB, definición estándar), Alta (hasta 1 GB en SD, 3 GB en HD y 7 GB en 4K) y Automático, que ajusta la calidad según la velocidad disponible. Si Netflix se ve borroso pese a un buen plan, este ajuste es el sospechoso habitual: para 4K, Netflix pide Automático o Alta.

3. La velocidad que llega a ese aparato

La velocidad contratada no es la que recibe cada dispositivo. Netflix recomienda 3 Mb/s o más para HD (720p), 5 Mb/s o más para Full HD (1080p) y 15 Mb/s o más para 4K. La medición debe hacerse en el aparato donde se ve mal: en un computador basta abrir Fast.com; en un televisor, la propia app de Netflix tiene una prueba de velocidad en su sección de ayuda. Si el televisor está lejos del router, el Wi-Fi puede entregar una fracción del plan contratado; ENTER ya publicó una guía para distinguir si el problema es el Wi-Fi, el router o el proveedor.

4. El navegador y el computador

En una PC con Windows, la imagen depende del navegador. Según la tabla de requisitos de Netflix, Edge y Chrome llegan hasta Ultra HD (2160p) si el equipo cumple las condiciones, mientras Firefox y Opera se quedan en Full HD (1080p) como máximo. Las computadoras con Windows 8 u 8.1 se limitan a definición estándar. Ver 4K en un PC exige además Windows 11, una tarjeta gráfica compatible (GeForce 1050 o superior, Radeon RX 400 o superior, o un Intel Core de séptima generación en adelante), una pantalla 4K a 60 Hz compatible con HDCP 2.2 y, en algunos equipos, comprar la extensión de video HEVC en la Microsoft Store. La app de Netflix para Windows también permite 4K.

5. El título específico

No todo el catálogo está en 4K o HDR, aunque el plan y el equipo lo permitan. Si la etiqueta de calidad no aparece en la ficha de una película concreta, el límite está en ese título y no en su instalación. Netflix sugiere verificar con varios contenidos antes de concluir que algo anda mal.

Si Netflix se ve borroso solo en un aparato, el límite está en ese equipo y no en el plan contratado. Y si después de las cinco revisiones la imagen sigue sin corresponder a lo contratado, la recomendación oficial es contactar al fabricante del dispositivo. Pero en la mayoría de los casos la pieza que falla está en la lista: un perfil de la cuenta con los datos restringidos, un televisor colgado de un Wi-Fi débil o un navegador que no pasa de 1080p. El plan de internet rara vez es el culpable.

Fuentes: Centro de ayuda de Netflix; Fast.com.