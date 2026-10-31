Paramount+ en noviembre de 2026: estrenos de series, películas y deportes que llegan a la plataforma

La programación de noviembre de Paramount+ tendrá estrenos de series, películas y eventos deportivos en vivo. Entre las novedades más esperadas aparece la cuarta temporada de Yellowjackets, que llegará el 20 de noviembre, además de nuevas entregas de Tulsa King, Tierra de Mafia y Dexter: Resurrección.

La plataforma también incorporará producciones como Normal People, This Is Us y Scandal, junto con películas exclusivas y títulos que estarán disponibles durante diferentes fechas del mes. En deportes, la oferta incluirá encuentros de LaLiga, competencias de UFC, la final de la Copa Davis y la definición de la CONMEBOL Sudamericana.

Uno de los lanzamientos que concentrará la atención de los suscriptores será Yellowjackets. La serie regresa con su cuarta y última temporada el viernes 20 de noviembre. La historia sigue a un grupo de jóvenes futbolistas que sobreviven a un accidente aéreo y deben enfrentar las consecuencias de lo ocurrido, entre secretos, conflictos y situaciones que se desarrollan tanto en el pasado como en el presente. Los nuevos capítulos se estrenarán semanalmente.

También habrá novedades para quienes siguen las historias criminales. Tulsa King, protagonizada por Sylvester Stallone, tendrá nuevos episodios los viernes. Por su parte, Tierra de Mafia continuará con su segunda temporada, en la que Harry Da Souza, personaje interpretado por Tom Hardy, deberá resolver los conflictos que rodean a la familia Harrigan.

Películas y series que llegan durante noviembre

El calendario contempla estrenos distribuidos a lo largo del mes. El 1 de noviembre se incorporarán películas como Después, Resistencia, Misión Titán y Mascotas al rescate, esta última como producción exclusiva de Paramount+. Ese mismo día llegará la primera temporada de Detrás de la Verdad.

El 3 de noviembre se sumarán las siete temporadas de Scandal y la película En la ruta del crimen. Dos días después estará disponible Normal People, mientras que el 6 de noviembre llegará la serie De Mal en Peor.

La segunda semana tendrá títulos como Sin Instrucciones, disponible el 8 de noviembre, y las seis temporadas de This Is Us, que se incorporarán el día 10. El 12 de noviembre será el turno de Jackass: La última y nos vamos y Rompecabezas Mortal.

Más adelante, el catálogo recibirá Fightland el 15 de noviembre y, después del estreno de Yellowjackets, sumará películas como El grosor del polvo, Una historia de venganza, El Show de JLO y Feliz Navidad, Sr. Plankton, programadas entre el 22 y el 27 de noviembre.

Fútbol, tenis y deportes de combate en vivo

Los eventos deportivos tendrán una programación especial. Durante todo noviembre se podrán seguir partidos de LaLiga, con encuentros como Athletic Club frente a Real Sociedad, el 1 de noviembre, y Valencia contra Real Madrid, el día 7.

La agenda también incluye la final de la CONMEBOL Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre, y la Final 8 de la Copa Davis, que se disputará entre el 24 y el 29 de noviembre.

En deportes de combate, el 7 de noviembre llegará Zuffa Boxing 12: Billam-Smith vs. Clarke, mientras que el 14 se realizará UFC 334: Gane vs. Hokit. La programación también contempla las veladas UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady, el 7 de noviembre, y Prochazka vs. Stirling, el 21.

Los suscriptores podrán acceder a estos contenidos mediante la aplicación de Paramount+, disponible en dispositivos compatibles. Las fechas de lanzamiento y la disponibilidad de algunos títulos pueden cambiar según la programación para Latinoamérica.