Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegaría a Colombia antes que a Estados Unidos: esta es la fecha

Los seguidores de Spider-Man en Colombia podrían ver el desenlace de la historia animada de Miles Morales ocho días antes que el público estadounidense. La página de Sony Pictures Colombia anuncia el estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse para el 10 de junio de 2027, mientras que Sony Pictures Animation mantiene el 18 de junio como fecha para su lanzamiento en Estados Unidos.

La diferencia ha despertado comentarios en redes sociales, donde circulan publicaciones sobre supuestas polémicas relacionadas con el estreno de la película. Sin embargo, las fechas publicadas por Sony no confirman un nuevo retraso ni una disputa entre los responsables de la producción. Lo que muestran, por ahora, son calendarios distintos para ambos mercados.

La fecha del 10 de junio aparece en la ficha de la película alojada en el sitio de Sony Pictures Colombia. Por su parte, la página de Sony Pictures Animation establece el 18 de junio de 2027 para el estreno estadounidense. Si se mantienen ambas fechas, los espectadores colombianos podrán asistir a las salas antes que el público de Estados Unidos. Esto no permite asegurar que Colombia será el primer país del mundo en estrenarla, pues habría que comparar los calendarios de otros territorios.

El final de la historia de Miles Morales

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse continuará los acontecimientos de Spider-Man: Across the Spider-Verse, película que dejó a Miles atrapado en una realidad alternativa, donde se encuentra con otra versión de sí mismo convertida en Merodeador.

La sinopsis oficial adelanta que el protagonista tendrá que encontrar la manera de regresar a casa mientras intenta proteger a su familia. En su camino deberá enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y a la amenaza de la Sociedad Araña, liderada por Miguel O’Hara. La cinta está planteada como el capítulo final de la trilogía animada centrada en Miles Morales.

La dirección está a cargo de Bob Persichetti y Justin K. Thompson. Phil Lord y Christopher Miller, responsables creativos vinculados a las entregas anteriores, participan como productores, mientras que el guion está firmado por Lord, Miller y David Callaham.

La espera por esta producción ha estado marcada por varios cambios en su calendario. En julio de 2025, Variety informó que el estreno previsto para el 4 de junio de 2027 había pasado al 25 de junio de ese año. El calendario volvió a modificarse posteriormente y Sony Pictures Animation publica ahora el 18 de junio como fecha para Estados Unidos.

Por ahora, la referencia para los espectadores colombianos es la fecha que aparece en la página local de Sony: el 10 de junio de 2027. Como ocurre con los estrenos cinematográficos, el calendario puede cambiar, por lo que conviene consultar la ficha oficial antes de planear la visita a las salas.