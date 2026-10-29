Pluto TV en noviembre: películas, K-dramas, UFC y final de la Libertadores gratis

Pluto TV prepara una programación especial para noviembre de 2026 con series policiales, dramas coreanos, películas clásicas y transmisiones deportivas. La plataforma de streaming gratuita también tendrá dos jornadas dedicadas a recordar a figuras del cine mexicano y de Hollywood, mientras que los aficionados al fútbol podrán seguir la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

La oferta estará distribuida en varios canales temáticos del servicio, que permite ver contenidos por internet sin pagar una suscripción. La programación incluye producciones conocidas, títulos de entretenimiento y eventos deportivos que se emitirán durante fechas específicas del mes.

Uno de los principales atractivos será la final de la CONMEBOL Libertadores 2026, programada para el 28 de noviembre, que enfrentará a Palmeiras y Estudiantes de La Plata por el título continental. La transmisión estará disponible gratis en Latinoamérica a través de Pluto TV Deportes.

Los seguidores de las artes marciales mixtas también tendrán programación especial. El canal UFC ofrecerá los pre-shows de tres combates: Gabriel Bonfim contra Sean Brady, el 7 de noviembre; Ciryl Gane frente a Josh Hokit, el 14, y Jiri Prochazka contra Navajo Stirling, el 21.

Del suspenso policial a los dramas coreanos

Quienes prefieren las historias de investigación encontrarán una programación dedicada al crimen. Durante noviembre, Pluto TV destacará series como CSI: Miami, NCIS, Los asesinos de Midsomer, Los archivos del FBI y Blue Bloods, además de contenidos de investigación forense.

La selección también incluye películas de acción protagonizadas por figuras como John Travolta, Jason Statham, Catherine Zeta-Jones y Keanu Reeves. Los títulos estarán disponibles en canales como Pluto TV Cine Crimen, Pluto TV Series de Crimen, Pluto TV Investiga y Pluto TV Cine Terror, junto con otras señales especializadas.

Para los aficionados a las producciones surcoreanas, el Mes del K-Drama reunirá historias románticas y conflictos sentimentales. Entre los títulos anunciados están Descubrimiento del Amor, A Todos los Chicos Que Me Amaban y Amor Bajo la Luz de la Luna. Estos contenidos se podrán encontrar en Pluto TV Dramas Coreanos y Pluto TV Dramas Coreanos Teen.

La programación de noviembre también recuperará comedias conocidas por el público. La Niñera estará en Pluto TV Series Retro, mientras que la octava temporada de The King of Queens llegará a Pluto TV Series de Comedia. La oferta se complementará con especiales de terror, humor, misterios del universo y películas de culto.

Homenaje a las figuras del cine

El 1 y 2 de noviembre, la plataforma emitirá un especial In Memoriam dedicado a recordar a actores que dejaron huella en el cine. La selección incluye a los mexicanos Pedro Infante, Tin Tan y Silvia Pinal, además de las estrellas de Hollywood Robin Williams, Meryl Streep y Amy Adams.

Las películas se distribuirán entre Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Clásico, Pluto TV A La Mexicana y Pluto TV Nuestro Cine.

También habrá espacio para Besties con MTV: Bla Bla Blind, disponible en el canal MTV Pluto TV, y para un especial de terror con humor que incluye el estreno de Dead Sushi.

¿Cómo ver la programación de noviembre?

Los interesados pueden ingresar a Pluto TV desde sus dispositivos y buscar los canales temáticos correspondientes. El servicio ofrece televisión por internet gratuita, por lo que no requiere una suscripción de pago para acceder a esta selección de contenidos.