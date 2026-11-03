Noviembre llega con nuevas temporadas, producciones originales y varios documentales al catálogo de HBO Max. Entre los estrenos del mes aparecen el regreso de La edad dorada, la continuación de Ciudad de Dios: La lucha no para y una producción sobre el asesinato del cantante mexicano Valentín Elizalde. También habrá espacio para la animación, los realities y una nueva edición de los Latin Grammy.

Uno de los lanzamientos principales será la cuarta temporada de La edad dorada, disponible desde el 1 de noviembre. La serie, creada por Julian Fellowes, retoma las disputas sociales y familiares de la élite neoyorquina. Bertha Russell deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones, mientras Agnes van Rhijn encuentra una oportunidad para recuperar su posición. Marian y Peggy también tendrán que resolver asuntos relacionados con sus proyectos personales y familiares.

El 8 de noviembre regresará Ciudad de Dios: La lucha no para con su segunda temporada. La producción brasileña continúa la historia de Wilson, Berenice, Leka y Cenoura, quienes enfrentan conflictos que involucran al narcotráfico, la política, las milicias y la corrupción.

Entre las novedades de ficción también está Line of Fire, que llegará el 5 de noviembre. La historia sigue a una familia de agentes federales que debe investigar una conspiración mortal después de que un caso aparentemente sencillo termina involucrando a sus propios integrantes.

Crímenes sin resolver y nuevas historias documentales

El true crime tendrá uno de sus principales estrenos el 12 de noviembre con Valentín: la muerte del Gallo de Oro. El documental reconstruye el asesinato del cantante mexicano Valentín Elizalde, ocurrido en Reynosa en 2006.

La producción reúne testimonios, material de archivo e investigación para explorar tres posibles explicaciones del crimen. Entre ellas aparecen un amor prohibido, los presuntos vínculos con el crimen organizado y una posible traición de personas cercanas al artista.

El 5 de noviembre también llegará la tercera temporada de Narrativas afrodescendientes no contadas. La docuserie reúne historias dirigidas por realizadores negros que participan en la industria audiovisual brasileña.

Sus episodios abordan asuntos como la poesía interpretada por personas sordas, el regreso a las pasarelas de antiguas modelos negras mayores de 70 años y la trayectoria de Maria de Lourdes Pires Nascimento, investigadora que estudió la anemia falciforme y fue la primera mujer negra en dirigir un área de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía.

Para quienes buscan contenidos familiares, el catálogo tendrá la novena temporada de El mundo de Luna, disponible desde el 2 de noviembre. La serie animada llevará a sus protagonistas por diferentes regiones de Brasil, con historias relacionadas con la biodiversidad, las comunidades y las tradiciones amazónicas.

El 20 de noviembre será el turno de Super Mario Galaxy: la película, una aventura animada en la que Mario y Luigi viajarán por distintos mundos junto a Yoshi, Rosalina y otros personajes.

Los realities también tendrán novedades. Pesadilla en la cocina México, conducido por Benito Molina, llegará durante noviembre, aunque la plataforma no especificó el día. Por su parte, la octava temporada de Aeropuerto Brasil estará disponible desde el 11 de noviembre y mostrará operativos contra el crimen transnacional en aeropuertos y fronteras.

La programación tendrá además una cita musical el 12 de noviembre. Los Latin Grammy se transmitirán en vivo por TNT y HBO Max desde las 7:00 p. m. (hora de Colombia y Perú), con una emisión previa desde la alfombra roja.

A estos lanzamientos se suman películas como Amores perros, Llámame por tu nombre y Las travesuras de Peter Rabbit, además de documentales, series y producciones infantiles que se incorporarán durante el mes.