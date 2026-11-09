¿Cuándo llega Super Mario Galaxy a HBO Max? Esta es la fecha para verla en Colombia

Después de convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de 2026, Super Mario Galaxy: La película llegará al streaming. La producción animada, protagonizada por los personajes de Nintendo, estará disponible en HBO Max desde el próximo 20 de noviembre, como parte de los estrenos de la plataforma para este mes.

La cinta continúa la historia de Mario y Luigi después de los acontecimientos de Super Mario Bros.: La película, estrenada en 2023. En esta nueva aventura, los hermanos deben enfrentar una situación inesperada que los lleva a abandonar el Reino de los Hongos y emprender un viaje por diferentes galaxias.

La misión comienza cuando reciben una llamada de auxilio que cambia sus planes. Esta vez, los protagonistas tendrán que rescatar a la princesa Rosalina, quien está en poder de Bowser Jr. Durante el recorrido, Mario y Luigi visitan distintos universos y se encuentran con personajes que amplían el mundo de la franquicia.

La llegada de la película a HBO Max permitirá verla desde casa sin necesidad de acudir nuevamente a las salas de cine. El estreno será exclusivo de la plataforma y está programado para el 20 de noviembre.

Una secuela que amplía el universo de Mario

Uno de los atractivos de esta producción es la incorporación de personajes conocidos por los seguidores de los videojuegos, pero que no habían tenido participación en la primera película. Entre ellos están Yoshi y Rosalina, dos figuras importantes dentro de las entregas de Nintendo.

La historia toma elementos de Super Mario Galaxy, videojuego lanzado originalmente para Wii en 2007, en el que Mario explora diferentes planetas y escenarios espaciales. La película traslada parte de esa propuesta al cine, con una aventura que lleva al personaje más allá de los territorios habituales del Reino de los Hongos.

La producción funciona como continuación de la película de 2023, que llevó nuevamente a Mario a las salas de cine después de varios años sin una adaptación animada de esta magnitud. Su recepción comercial abrió el camino para una nueva historia centrada en el personaje.

El desempeño en taquilla también explica el interés por su llegada al streaming. Super Mario Galaxy: La película se convirtió en el primer estreno de 2026 en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial, una cifra que la ubicó entre los lanzamientos cinematográficos más exitosos del año.

Para quienes quieran verla, no será necesario realizar un proceso de inscripción especial ni adquirir una entrada de cine. Bastará con contar con una suscripción activa a HBO Max y buscar el título a partir de la fecha anunciada.

Con este lanzamiento, la plataforma incorpora una de las producciones animadas de mayor alcance comercial de 2026 a su catálogo. La película estará disponible desde el 20 de noviembre en Colombia y otros mercados donde opera el servicio.