HISTORY+ llega a Colombia por Amazon Prime Video: tendrá más de 3.000 contenidos

La historia de la televisión por cable está estrechamente ligada a canales que consiguieron convertir determinados temas en marcas reconocibles. HISTORY es uno de ellos. Desde sus documentales sobre civilizaciones antiguas y acontecimientos históricos hasta sus producciones sobre guerras, personajes y descubrimientos, el canal construyó una audiencia interesada en conocer el pasado desde diferentes perspectivas.

Ahora, esa marca inicia una nueva etapa en América Latina. A+E Networks Latin America anunció el lanzamiento de HISTORY+ dentro de Amazon Prime Video en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México. El servicio reúne más de 3.000 contenidos del catálogo de A+E Global Media y permite acceder tanto a programación en vivo como a producciones disponibles bajo demanda.

La propuesta no se limita a trasladar la señal tradicional de HISTORY a internet. HISTORY+ integra cuatro marcas del grupo: HISTORY, H2, A&E y LIFETIME. Cada una conserva su identidad editorial y aporta contenidos de diferentes géneros, desde documentales y series sobre acontecimientos históricos hasta producciones de crímenes reales, realities, películas y ficción.

Para quienes crecieron viendo televisión por suscripción, el cambio representa otra forma de acceder a contenidos que antes dependían de horarios y parrillas de programación. En lugar de esperar la emisión de un documental o una nueva temporada, los usuarios podrán consultar el catálogo y reproducir los títulos disponibles cuando quieran.

¿Qué contenidos incluye HISTORY+ y cómo funciona?

Uno de los elementos más interesantes del lanzamiento es la posibilidad de encontrar en una misma suscripción producciones de las cuatro señales. HISTORY aporta sus documentales y franquicias de no ficción; H2 incorpora relatos históricos más especializados; A&E suma investigaciones sobre crímenes reales y formatos de entretenimiento, mientras que LIFETIME ofrece películas originales y series dirigidas a diferentes públicos.

La biblioteca también incluye producciones exclusivas de A+E Global Media que no habían estado disponibles en los servicios tradicionales de televisión de la compañía en América Latina. Hay temporadas completas, películas, series internacionales de ficción, especiales y estrenos.

Su distribución mediante Amazon Prime Video responde a una transformación que atraviesa la industria audiovisual. Las compañías que durante años dependieron de los operadores de televisión paga están buscando nuevas maneras de llegar a sus audiencias. La competencia por el tiempo de los espectadores ya no ocurre únicamente entre canales, sino entre plataformas con catálogos cada vez más amplios.

Para HISTORY, esta transición tiene una particularidad. La marca lleva años asociada con la divulgación histórica en televisión, pero ahora debe competir en un entorno donde las personas eligen qué ver, cuándo hacerlo y desde qué dispositivo. Su reconocimiento puede ayudarle a conservar espectadores habituales y atraer a nuevas generaciones que consumen documentales y series principalmente por internet.

Cómo acceder desde Colombia

Las personas interesadas podrán encontrar HISTORY+ a través de Amazon Prime Video en los cinco países anunciados. El servicio funciona mediante una suscripción adicional, independiente de la membresía general de Prime Video.

A+E Networks no detalló en su anuncio el precio de HISTORY+ para cada mercado ni las condiciones comerciales específicas de Colombia. Por tanto, los usuarios deberán consultar la disponibilidad y el valor directamente en la plataforma.

El lanzamiento amplía la distribución digital de un portafolio que, según la compañía, llega a más de 74 millones de hogares en América Latina mediante sus señales de televisión paga. La apuesta ahora consiste en trasladar ese reconocimiento al consumo bajo demanda y demostrar que los contenidos históricos y documentales también tienen espacio en la competencia por las audiencias del streaming