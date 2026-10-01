Dolph Lundgren presenta en HISTORY las máquinas que cambiaron la historia: fecha de estreno

Dolph Lundgren pasó buena parte de su carrera cinematográfica cargando armas, peleando y persiguiendo enemigos. Su personaje más recordado, Ivan Drago en “Rocky IV”, lo convirtió en uno de los rostros del cine de acción. Pero antes de llegar a Hollywood había elegido un camino bastante diferente: estudió ingeniería química, hizo una maestría y recibió una beca Fulbright para continuar su formación en el MIT.

Ahora esa faceta poco conocida de su vida llega a la televisión. El actor será el presentador y productor ejecutivo de “Grandes Máquinas de la Historia con Dolph Lundgren”, una serie de ocho episodios que HISTORY estrenará en Latinoamérica el 28 de octubre a las 9:00 p. m. en Colombia.

La propuesta no consiste simplemente en mostrar máquinas enormes o tecnologías difíciles de entender. Lundgren se acerca a ellas desde las preguntas que llevaron a construirlas: qué problema intentaban solucionar sus creadores, qué obstáculos tuvieron que superar y qué ocurrió después de que esas invenciones comenzaron a funcionar.

Por eso, el recorrido puede saltar de una máquina de guerra de la antigüedad a un cohete espacial o de una computadora personal a una sonda enviada hacia el Sol.

Una historia de inventos que empieza mucho antes de la tecnología actual

Uno de los episodios sigue la evolución de los cohetes. El punto de partida es la hwacha coreana, un arma capaz de lanzar simultáneamente cientos de proyectiles, y el recorrido pasa por el V-2 alemán hasta llegar al Saturn V, el cohete que llevó a los astronautas del Apollo 11 hacia la Luna.

La historia no termina allí. La serie también explica cómo el Falcon 9 de SpaceX consiguió algo que durante décadas parecía extremadamente difícil: hacer regresar su primera etapa para utilizarla nuevamente.

Otro episodio está dedicado a la velocidad. Allí aparecen el Thrust SSC, que superó la barrera del sonido sobre tierra, el Concorde y el Shanghai Maglev. Pero el récord queda muy lejos de estos vehículos cuando aparece la Parker Solar Probe. La sonda de la NASA fue diseñada para alcanzar más de 690.000 kilómetros por hora mientras estudia el entorno del Sol.

También hay espacio para máquinas que impresionan por sus dimensiones. El Antonov An-225, la represa Hoover y la gigantesca tuneladora Big Bertha forman parte de ese recorrido. En el mar aparecen los submarinos U-Boat, el portaaviones nuclear USS Enterprise y el Deepsea Challenger, la nave con la que James Cameron descendió hasta Challenger Deep, en la Fosa de las Marianas.

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El capítulo dedicado al espionaje cambia nuevamente el tono. Allí aparecen dispositivos que parecen sacados de una película: cámaras instaladas en palomas, radios escondidas dentro de pipas y pequeñas aeronaves creadas para obtener información sin ser detectadas.

Para Lundgren, sin embargo, todas estas máquinas tienen algo en común. Durante el encuentro virtual con periodistas latinoamericanos realizado en septiembre, explicó que muchas fueron creadas a partir de necesidades muy básicas: sobrevivir, desplazarse, defenderse, comunicarse o encontrar una forma de superar una limitación.

La serie también mira hacia inventos mucho más cercanos a la vida cotidiana. La imprenta de Gutenberg, el Ford Model T y la Apple II aparecen como ejemplos de tecnologías que terminaron modificando la manera en que las personas leen, se movilizan y utilizan los computadores.

En los últimos episodios, el recorrido vuelve a mirar hacia el futuro con la inteligencia artificial y la robótica. Lundgren considera que estas tecnologías terminarán formando parte de la vida diaria de una manera que hoy todavía resulta difícil dimensionar.

El estreno de “Grandes Máquinas de la Historia con Dolph Lundgren” será el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas en Colombia. Los ocho episodios continuarán cada semana hasta diciembre, con historias que van desde inventos militares y grandes obras de ingeniería hasta algunas de las máquinas que permitieron llevar la tecnología fuera de la Tierra.